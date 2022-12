Mitos e verdades sobre a doação de sangue; confira as dicas para doar

A Fundação Hemopa iniciou nesta quarta-feira, 14, a campanha de incentivo à doação de sangue para estimular a procura da população pelos postos de coleta, prática que costuma cair no mês de dezembro devido às festas de fim de ano e o início do período de chuvas. Mesmo com várias campanhas informativas ao longo do ano, ainda existem muitas dúvidas sobre a doação que ainda afastam alguns doadores em potencial.

A assistente social de captação de doadores do Hemopa esclarece alguns mitos acerca da doação de sangue que podem estar desestimulando a busca de algumas pessoas por esse gesto de solidariedade.

Assistente social de captação de doadores do Hemopa, Lilian South, esclarece mitos sobre a doação. (Ivan Duarte / O Liberal)

Mitos sobre a doação de sangue

Doar afeta a imunidade do doador

“Em média, são retirados 450ml de sangue do doador o que corresponde a menos de 5% do sangue total que a pessoa tem no organismo, então isso não prejudica a saúde do doador”.

Quem teve dengue nunca mais pode doar

“Uma pessoa que teve dengue pode doar um mês após a cura total. O mesmo vale para covid-19, porém, o tempo de inaptidão da covid-19 é de apenas 10 dias”.

Quem tem piercing/tatuagem não pode doar

“Isso é um grande mito, mas existe um tempo de inaptidão maior. Pessoas que fizeram algum procedimento do tipo precisam aguardar um ano para poder doar”.

Quem teve hepatite não pode doar

“As pessoas que tiveram a doença antes dos 10 anos de idade podem doar. Quem teve após os 10 anos de idade está inapto”.

VEJA MAIS

Dicas para doar sangue

Antes da doação - “É importante que no dia da doação você compareça ao hemocentro alimentado, tenha tido pelo menos 6 horas de sono na noite anterior, não consuma bebida alcoólica pelas últimas 12h antes da doação e evite comidas muito gordurosas no dia da doação”.

Depois da doação - “A única recomendação é que a pessoa não faça esforço físico prolongado e que a pessoa consuma bastante líquido”.

Frequência de doações - “Homens podem doar quatro vezes ao ano, obedecendo intervalos mínimos de dois meses entre cada doação. Para mulheres, o intervalo é de 3 meses, podendo doar até três vezes ao ano”.



Confira os critérios para ser doador

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

- Ter mais de 50 quilos;

- Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

- Dormir pelo menos 6 horas nas 24 h anteriores à doação;

- Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

- Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

- Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

Endereços das unidades da Fundação Hemopa em Belém:

- Hemocentro Belém - Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos.

- Posto de coleta do Castanheira - Rodovia BB-316, KM-01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira (em frente à entrada do Shopping Castanheira).

- Posto de coleta do Shopping Pátio Belém - Travessa Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos - Estação Cidadania, 1º Piso do Pátio Belém.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h30. Mais informações pelo 08002808118.

- Nos dias 24/12 e 31/12, os postos de coleta funcionarão até 14h.