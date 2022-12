Saiba como aproveitar frutas da época chuvosa para manter a saúde

Que tal aproveitar a época chuvosa para ganhar saúde por meio da alimentação aproveitando as frutas desse período? Pois isso é possível e não exige nada fora do comum, bastando apenas ter boa vontade e aproveitar as oportunidades. Nas feiras livres de Belém, o que não faltam são frutas do período invernoso, como o cupuaçu, pupunha, manga e outras. E todas bem nutritivas.

Com 55 anos de vendas no Complexo do Ver-o-Peso, a feirante Sandra Moreira Lira, 65 anos, conta que costuma aumentar, no fina de ano, a procura por frutas da época chuvosa. "As pessoas compram as frutas, com ou sem chuva; as vendas caem um pouco quando tem muita chuva, mas as pessoas procuram os produtos para as festas de Natal e de Ano Novo e isso é bom para elas e para nós, feirantes", ressalta dona Sandra.

Na venda de dona Sandra e em outras feiras livres da Grande Belém, entre as frutas da época, na safra, figura o cupuaçu, cujo quilo pode ser adquirido por R$ 7,00. A pupunha é vendida por R$ 15,00 o quilo; a acerola, por R$ 3,00 o litro; o pacote do muruci sai a R$ 7,00; o quilo do mamão a partir de R$ 5,00; seis unidades de uxi saem por R$ 5,00. A safra do bacuri está chegando, e, como salienta a feirante, os preços dessas frutas da safra tendem a diminuir com o aumento da oferta ao público consumidor. Passam para a entressafra a banana, o açaí, o abacaxi, a laranja e a tangerina, entre outras.

"Eu costumo comprar frutas e gosto de comprar aqui no Ver-o-Peso, porque aqui é prático, e não importa se a fruta é ou não da época, eu compro, porque gosto de frutas", declarou a encarregada de RH, Maria das Neves Gouvêa, residente no bairro do Marco.

Semelhante a Maria das Neves, muitos outros paraenses já descobriram a importância nutritiva das frutas e não deixam de dar uma passadinha nas feiras livres de Belém. Além de o consumo contribuir para a saúde e bem-estar dos indivíduos, neste finalzinho de 2022 e bem perto da chegada de 2023, ele gera renda para feirantes como Benedito Cardoso, o "Louro", 60 anos de idade e desde os 13 anos atuando no Ver-o-Peso. "A chuva altera um pouco a nossa situação, por causa da umidade estraga algumas frutas, mas a gente costuma ter um bom movimento, sim, nesse período de festas de fim de ano. "Precisa ver como fica aqui, no fim de ano", completa.

Na barraca do "Louro", são comercializadas frutas de várias procedências do país, indicando que no Ver-o-Peso quem quer ter alimentação saudável encontra opções diversificadas. A unidade do melão pode ser encontrada a R$ 5,00; o pacote da uva, de R$ 10,00 a R$ 20,00; o pacote da mação, a R$ 5,00; o quilo da ata, a R$ 20,00; o quilo da manga, a R$ 5,00.

"Louro": frutas são sempre oção de alimento saudável ao público (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Nutritivas

As frutas que costumam baixar de preço em geral estão diretamente relacionadas à safra, como salienta o nutricionista Bruno Morais, professor da Universidade da Amazônia (Unama), integrante do Conselho Regional de Nutricionistas da Região Norte e atua nas Usinas da Paz, do Governo do Estado. Bruno observa que, segundo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), há maior colheita de cupuaçu, pequiá, camu-camu e uxi, entre outras frutas nesta época do ano.

"A gente precisa dar oportunidade para frutas regionais no período do Natal, porque temos o hábito de consumir frutas natalinas que não são da nossa região, como pêssego, cereja, ameixa fresca, que acabam sendo mais caras, mas podem ser substituídas por frutas regionais, de forma muito tranquila", afirma Bruno Morais.

Acerca do valor nutricional das frutas regionais do período chuvoso, o professor destaca que o cupuaçu é rico em vitamina C e sais minerais, com baixa quantidade de calorias, 58 calorias; o uxi, rico em carotenoides (dá cor ao fruto e é antioxidante e ajuda na proteção da pele, dos olhos e das unhas), tem 252 calorias; camu-camu, fruta rica em vitamina C, 20 vezes mais que a acerola, e é também uma opção para os consumidores neste período da safra.

"As frutas devem ser consumidas de 3 a 5 unidades ou porções por dia", orienta Bruno Morais. Como explica, as pessoas que não têm o hábito de consumir frutas, existem outras alternativas, como sorvetes, picolés, geleias, frutas em compota, para completar as cinco porções.

Confira o valor nutricional de frutas acessíveis na época chuvosa:

Cupuaçu - rico em vitamina C e sais minerais, baixa quantidade de calorias

Uxi - rico em carotenoides (dá cor ao fruto e é antioxidante e ajuda na proteção da pele, dos olhos e das unhas) e tem 252 calorias

Camu-camu - fruta rica em vitamina C

Pupunha - Fonte de fibras alimentares e minerais, indicada para a perda de peso e contribui com o funcionamento do intestino.

Manga - Rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, inclusive, vitamina A, B e C

Muruci - Funciona como cicatrizante e anti-inflamatória e reúne vitamina C, outras do complexo B, cálcio e ferro