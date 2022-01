Confira os novos critérios para doação de sangue após infecção por covid-19

O Ministério de Saúde diminuiu de 30 para 10 dias o período de espera para quem teve covid-19 poder doar sangue. A contagem começa a partir da recuperação completa da doença. Mesmo quem esteve assintomático e testou positivo para a covid-19, deve esperar os 10 dias para voltar aos Hemocentros.

Com isso, a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) reforçou, nesta segunda-feira (24), que as pessoas que tiveram contato com infectados pelo coronavírus, devem esperar 7 dias após o último contato. Não apresentando nenhum sintoma, pode fazer a doação.

"É importante lembrar também que quem recebeu a vacina contra a covid-19 deve esperar 7 dias. E quem se vacinou contra gripe, 48h", destacou a Fundação Hemopa.

Como doar sangue

A Fundação Hemopa está presente em nove municípios paraenses e, em todas, os estoques estão no limite do atendimento à rede hospitalar. A presença de doadores nas unidades de coleta é a esperança para o atendimento transfusional de pacientes que lutam pela vida.

Quem estiver saudável, pesando mais de 50kg, basta ir até a unidade de coleta mais próxima para cumprir com este gesto solidário. Lembrando que precisa ter entre 16 e 69 anos, (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal) e a carteira de identificação original com foto é indispensável, podendo ser RG, Carteira de Trabalho, Passaporte ou CNH.

Para dúvidas sobre a doação, basta ligar para a Ouvidoria do Hemopa, no 0800 280 8118.