Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 Caio Maia 01.10.25 12h14 O Leão é a única equipe ainda invicta na Série B do Brasileirão (Wagner Santana/ O Liberal) A Copa Norte está de volta ao calendário do futebol brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira (1º), a retomada da competição em formato reformulado. O torneio passa a ser uma das divisões da Copa Verde, reunindo 12 clubes da Região Norte em disputa própria. A competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026, poucos dias antes da Copa do Mundo. Formato da Copa Norte 2026 Os 12 clubes serão divididos em dois grupos de seis times. Cada equipe disputará ao menos cinco jogos na fase inicial. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, seguidas das semifinais, todas em partidas de ida e volta. A decisão também será disputada em dois jogos. Cada federação da região terá duas vagas: uma para o campeão estadual; outra para o vice-campeão ou vencedor de torneio seletivo local. Ligação com a Copa Verde O campeão da Copa Norte enfrentará o vencedor da Copa Centro-Oeste em jogo único, que definirá o título da Copa Verde. Impactos para os clubes A nova formatação garante ao menos cinco jogos para cada equipe, oferecendo maior previsibilidade de calendário. Os clássicos regionais, como Remo x Paysandu, seguem mantidos. Histórico da competição A Copa Norte foi disputada entre 1997 e 2002, contando com times da região e, em algumas edições, também com clubes do Maranhão e Piauí. Os campeões das três primeiras edições conquistaram vaga na antiga Copa Conmebol, torneio continental da época. O São Raimundo-AM é o maior vencedor, com três títulos e dois vice-campeonatos. Já o último campeão foi o Paysandu, em 2002, ano em que também conquistou a Copa dos Campeões ao vencer o Cruzeiro, garantindo a histórica participação na Libertadores de 2003. Campeões da Copa Norte 1997: Rio Branco-AC (venceu o Remo na final) 1998: Sampaio Corrêa (venceu o São Raimundo-AM nos pênaltis) 1999: São Raimundo-AM (venceu o Sampaio Corrêa nos pênaltis) 2000: São Raimundo-AM (venceu o Maranhão) 2001: São Raimundo-AM (venceu o Paysandu) 2002: Paysandu (venceu o São Raimundo-AM) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 30.09.25 20h30 Liga dos Campeões Pafos x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League Pafos e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 FUTEBOL Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes 01.10.25 9h04