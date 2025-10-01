Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde

Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026

Caio Maia
fonte

O Leão é a única equipe ainda invicta na Série B do Brasileirão (Wagner Santana/ O Liberal)

A Copa Norte está de volta ao calendário do futebol brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira (1º), a retomada da competição em formato reformulado. O torneio passa a ser uma das divisões da Copa Verde, reunindo 12 clubes da Região Norte em disputa própria.

A competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026, poucos dias antes da Copa do Mundo.

Formato da Copa Norte 2026

Os 12 clubes serão divididos em dois grupos de seis times. Cada equipe disputará ao menos cinco jogos na fase inicial. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, seguidas das semifinais, todas em partidas de ida e volta. A decisão também será disputada em dois jogos.

Cada federação da região terá duas vagas:

  • uma para o campeão estadual;
  • outra para o vice-campeão ou vencedor de torneio seletivo local.

Ligação com a Copa Verde

O campeão da Copa Norte enfrentará o vencedor da Copa Centro-Oeste em jogo único, que definirá o título da Copa Verde.

Impactos para os clubes

A nova formatação garante ao menos cinco jogos para cada equipe, oferecendo maior previsibilidade de calendário. Os clássicos regionais, como Remo x Paysandu, seguem mantidos.

Histórico da competição

A Copa Norte foi disputada entre 1997 e 2002, contando com times da região e, em algumas edições, também com clubes do Maranhão e Piauí. Os campeões das três primeiras edições conquistaram vaga na antiga Copa Conmebol, torneio continental da época.

O São Raimundo-AM é o maior vencedor, com três títulos e dois vice-campeonatos. Já o último campeão foi o Paysandu, em 2002, ano em que também conquistou a Copa dos Campeões ao vencer o Cruzeiro, garantindo a histórica participação na Libertadores de 2003.

Campeões da Copa Norte

  • 1997: Rio Branco-AC (venceu o Remo na final)
  • 1998: Sampaio Corrêa (venceu o São Raimundo-AM nos pênaltis)
  • 1999: São Raimundo-AM (venceu o Sampaio Corrêa nos pênaltis)
  • 2000: São Raimundo-AM (venceu o Maranhão)
  • 2001: São Raimundo-AM (venceu o Paysandu)
  • 2002: Paysandu (venceu o São Raimundo-AM)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde

Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026

01.10.25 12h14

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

01.10.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pelo Brasileirão

Atlético MG e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

30.09.25 20h30

Liga dos Campeões

Pafos x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League

Pafos e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

30.09.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TRETA

Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto

Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha

30.09.25 21h44

Futebol

Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda

O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30)

30.09.25 18h35

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

01.10.25 7h00

FUTEBOL

Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira

Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes

01.10.25 9h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda