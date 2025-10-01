Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde

A Copa Norte está de volta ao calendário do futebol brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira (1º), a retomada da competição em formato reformulado. O torneio passa a ser uma das divisões da Copa Verde, reunindo 12 clubes da Região Norte em disputa própria.

A competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026, poucos dias antes da Copa do Mundo.

Formato da Copa Norte 2026

Os 12 clubes serão divididos em dois grupos de seis times. Cada equipe disputará ao menos cinco jogos na fase inicial. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, seguidas das semifinais, todas em partidas de ida e volta. A decisão também será disputada em dois jogos.

Cada federação da região terá duas vagas:

uma para o campeão estadual;

outra para o vice-campeão ou vencedor de torneio seletivo local.

Ligação com a Copa Verde

O campeão da Copa Norte enfrentará o vencedor da Copa Centro-Oeste em jogo único, que definirá o título da Copa Verde.

Impactos para os clubes

A nova formatação garante ao menos cinco jogos para cada equipe, oferecendo maior previsibilidade de calendário. Os clássicos regionais, como Remo x Paysandu, seguem mantidos.

Histórico da competição

A Copa Norte foi disputada entre 1997 e 2002, contando com times da região e, em algumas edições, também com clubes do Maranhão e Piauí. Os campeões das três primeiras edições conquistaram vaga na antiga Copa Conmebol, torneio continental da época.

O São Raimundo-AM é o maior vencedor, com três títulos e dois vice-campeonatos. Já o último campeão foi o Paysandu, em 2002, ano em que também conquistou a Copa dos Campeões ao vencer o Cruzeiro, garantindo a histórica participação na Libertadores de 2003.

Campeões da Copa Norte

1997: Rio Branco-AC (venceu o Remo na final)

1998: Sampaio Corrêa (venceu o São Raimundo-AM nos pênaltis)

1999: São Raimundo-AM (venceu o Sampaio Corrêa nos pênaltis)

2000: São Raimundo-AM (venceu o Maranhão)

2001: São Raimundo-AM (venceu o Paysandu)

2002: Paysandu (venceu o São Raimundo-AM)