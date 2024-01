CBF aciona Dorival Júnior para assumir a Seleção, que vai aceitar proposta, afirma jornalista

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, está em negociações avançadas com o técnico Dorival Júnior, do São Paulo, para assumir o comando da seleção brasileira. Após um contato otimista, a expectativa é que o acordo seja oficializado ainda esta semana, possivelmente até quarta-feira (10), coincidindo com o término da visita da Fifa à sede da CBF.

A notícia, divulgada inicialmente pelo colunista Renato Maurício Prado do Uol, revela que a CBF está disposta a pagar a multa rescisória de aproximadamente R$ 4 milhões para liberar Dorival Júnior do São Paulo. O treinador será o substituto de Fernando Diniz, demitido na última sexta-feira (5).

De acordo com o jornalista Andre Hernan, Dorival vai aceitar a proposta da CBF e encerrar seu vínculo com o São Paulo.

Mesmo diante da insegurança jurídica que envolve a presidência da CBF, com Ednaldo Rodrigues sendo destituído e posteriormente retornando ao cargo por decisões judiciais, Dorival Júnior sempre manifestou o desejo de comandar a seleção brasileira. O processo de negociação avançou após o primeiro contato oficial entre as partes neste domingo (7).