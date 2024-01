Web critica possibilidade de Dorival Júnior assumir Seleção Brasileira

A CBF vive um momento de completa instabilidade com idas e vindas no alto comando da entidade. O último movimento recolocou Ednaldo Rodrigues na presidência da confederação. A partir disso, surgiram rumores de que Dorival Júnior, técnico do São Paulo, seria o novo favorito para treinar a Seleção Brasileira.

Nas redes sociais, os torcedores se mostraram contrários à possibilidade de o comandante assumir a Canarinho.

Dorival assumiu o São Paulo no meio da última temporada e conduziu a equipe a conquista inédita da Copa do Brasil. Em 2022, o treinador esteve à frente do Flamengo e no time carioca levantou a Copa Libertadores da América, além da Copa do Brasil, mais uma vez.

A escolha por Dorival Júnior surge após a recusa oficial de Ancelotti para assumir a Seleção Brasileira. O italiano renovou seu contrato com o Real Madrid, o que impossibilitou, de forma oficial, a vinda dele para o Brasil. Fernando Diniz permanece como treinador da Amarelinha, mas tem contrato apenas até o final de junho de 2024.