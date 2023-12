Web ironiza renovação de contrato de Ancelotti com Real Madrid: ‘Parabéns, CBF’

Nas redes sociais, internautas não perdoaram a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a renovação de contrato de Ancelotti com o Real Madrid até 2026. Tudo isso porque o italiano estava sendo cotado, pela própria entidade, como futuro treinador da Seleção Brasileira em 2024.

Entre os principais comentários, está o irônico “Parabéns, CBF”, bastante expressado por internautas no X (antigo Twitter), assim como as reclamações sobre a possível permanência de Fernando Diniz no comando da equipe. Confira!

O que aconteceu

Desde o segundo semestre deste ano, o ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falava sobre o acerto com o técnico do clube merengue. De acordo com o antigo dirigente da entidade, o treinador aceitou comandar a seleção brasileira após o término do contrato com o clube espanhol.

Em termos legais, Ancelotti não pode assinar nenhum contrato até seis meses antes do fim do vínculo. Mesmo assim, a CBF entendia ter garantias do negócio.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)