Com Endrick do Palmeiras no estádio, Real Madrid goleia Villareal e lidera Espanhol

O Real Madrid goleou o Villarreal neste domingo (17) por 4 a 1, no Santiago Bernabéu, e dorme na ponta do Campeonato Espanhol. A equipe de Carlo Ancelotti contou com o brilho de Bellingham e Rodrygo para voltar a vencer no torneio.

VEJA MAIS



O time merengue, agora, ocupa o primeiro lugar da tabela, com 42 pontos, um a mais que o Girona, que está na vice-colocação e tem um jogo a menos. A equipe catalã pode retomar a liderança se vencer o Alavés nesta segunda-feira, a partir das 17h (de Brasília).

Os mandantes tiveram uma visita especial no estádio. Já negociado com o clube, o atacante Endrick, do Palmeiras, foi assistir ao jogo do Real Madrid antes de se transferir para a Espanha. De férias, ele aproveitou para conhecer as instalações do time durante a última semana.

O próximo compromisso da equipe, válido pela 18ª rodada de La Liga, está marcado para quinta-feira. O time visita o Alavés, no Estádio de Mendizorroza, às 17h30 da tarde.