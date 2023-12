Endrick, do Palmeiras, assiste jogo da NBA nos EUA e troca camisa com Jayson Tatum

Depois de ser campeão brasileiro com o Palmeiras, Endrick viajou para os Estados Unidos e, nesta terça-feira (12), visitou o TD Garden para acompanhar o confronto entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers pela NBA. O atacante de 17 anos trocou camisa com Jayson Tatum, estrela dos donos da casa.

VEJA MAIS

O encontro aconteceu antes da bola subir para o confronto. Endrick presenteou Jayson Tatum com sua camisa da Seleção Brasileira, autografada. O norte-americano, por sua vez, deu ao atacante sua tradicional camisa número 0, também assinada.

Endrick já demonstrou ser fã de NBA algumas vezes. O jovem, que tem o costume de comemorar seus gols com gestos e danças feitas por jogadores da liga, revelou recentemente torcer para o Memphis Grizzlies e gostar de Ja Morant.



Uma das grandes joias do futebol brasileiro, Endrick se destacou na reta final do Campeonato Brasileiro e foi essencial para a retomada do Palmeiras na competição, que terminou com seu 12º título. Até o momento, o jovem jogador acumula 17 gols e duas assistências nas 60 partidas disputadas pelo elenco profissional do Palmeiras.