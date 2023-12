Endrick chega aos 11 gols no Brasileirão e atinge marca de Ronaldo Fenômeno

O atacante do Palmeiras, Endrick, já negociado com o Real Madrid, vai quebrando recordes a cada dia que passa. Aos 17 anos, o jovem atingiu uma marca que não era batida desde Ronaldo Fenômeno, em 1993.

VEJA MAIS

No jogo contra o Cruzeiro na noite dessa quarta-feira (6), o atacante palmeirense marcou mais um gol e chegou a 11 na competição, sendo o primeiro jovem de até 17 anos a marcar mais que 10 gols desde Ronaldo em 1993. Na ocasião, o fenômeno, aos 16 anos, fez 12 gols. Neymar, em 2009, com 17 anos, marcou 10 vezes.

Em 2023, Endrick participou de 30 jogos, com uma média de 50 minutos atuados por partida. Já Neymar, em 2009, disputou 33 partidas, mantendo uma média de 55 minutos por jogo.

Em 1993, Ronaldo marcou 12 vezes em 14 jogos, sendo o terceiro artilheiro do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o torneio tinha um formato diferente do atual. O torneio era separado em quatro grupos com oito times cada.