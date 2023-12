Imprensa espanhola destaca Endrick após vitória: ‘Real Madrid tem camisa 9 por muitos anos'

O atacante Endrick, 17 anos, voltou a ilustrar manchetes na Espanha após a vitória do Palmeiras sobre o América-MG, na última quarta-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro.

Na partida pela Série A, do Brasileirão, o jogador foi autor do 1° gol no placar de 4 a 0 para o América-MG e, agora, é exaltado nos principais jornais esportivos espanhóis como o futuro jogador do Real Madrid.

"Endrick, o atacante nota 10 que o Real Madrid contratou: golaço e liderança", publicou o diário 'Marca'. Na publicação, o camisa 9 tem seu 10° gol destacado, além de “ajudar o Palmeiras a chegar à liderança do Campeonato Brasileiro”.

Também de Madri, o jornal ‘As’ ressaltou o futuro do brasileiro no clube merengue. "O Madrid tem camisa 9 para muitos anos: Endrick dá outro recital", estampou o veículo. Endrick repercutiu na Catalunha, com o jornal ‘Mundo Deportivo’, que declarou o “festival” do atacante em campo.

Colecionando o 10° gol aos 17 anos, o atacante promissor irá para o Real Madrid em julho do ano que vem, após completar 18 anos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)