Técnico cotado pela CBF, Carlo Ancelotti renova contrato com o Real Madrid até 2026

Nesta sexta-feira (29), o Real Madrid anunciou a renovação do contrato do treinador italiano Carlo Ancelotti até 30 de junho de 2026. O vínculo anterior estava programado para terminar ao final da temporada 2023/24. Desta forma, Ancelotti, cotado para assumir a Seleção Brasileira em 2024, permanecerá no comando do clube espanhol e frustra os planos do então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

VEJA MAIS

O anúncio da renovação ocorre após uma reviravolta nas negociações entre Ancelotti e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que anteriormente dava como certo o italiano no comando da seleção brasileira. O ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, defendia o acerto desde o meio do ano, afirmando que Ancelotti aceitara comandar o Brasil após o término do contrato com o Real Madrid.

Legalmente, Ancelotti não poderia assinar qualquer contrato até seis meses antes do fim de seu vínculo atual - ou seja, somente a partir de janeiro de 2024. Contudo, a CBF acreditava já ter garantias do negócio. Com a mudança de cenário, Ednaldo Rodrigues ainda não se manifestou sobre a situação.

A CBF enfrenta impasse após a decisão judicial que destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência. A decisão não é reconhecida pela Fifa e Conmebol, que agendaram uma visita para janeiro, quando uma eleição poderá ser marcada. Os pré-candidatos são Reinaldo Carneiro Bastos e Flávio Zveiter.

Até a resolução do impasse, não há previsão sobre o futuro da Seleção Brasileira, e a CBF reitera a manutenção dos contratos dos técnicos de suas seleções. Fernando Diniz, atual comandante da Seleção, tem vínculo com a entidade até junho de 2024.

Ancelotti, em sua segunda passagem pelo Real Madrid, acumula 10 títulos com os merengues, incluindo duas Champions League. Ele é o treinador com mais vitórias na história da Liga dos Campeões pelo clube.