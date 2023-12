Ministro Gilmar Mendes dá andamento a ação que reconduz Ednaldo Rodrigues a presidência da CBF

O Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na última quarta-feira (27), que fossem apresentadas mais informações sobre o afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF, em ação que reconduz Rodrigues ao cargo na Confederação.

No despacho, o Ministro pede que o Ministério Público Federal (MPF) e o Governo Federal apresentem informações sobre o caso em até cinco dias, em caráter de urgência, para uma decisão ser tomada. Os autos do processo devem ser encaminhados em seguida para a AGU (Advocacia Geral da União) e à PGR (Procuradoria Geral da União), que tem até três dias para se manifestar.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), foi acionada pelo PC do B (Partido Comunista do Brasil), que defende que Ednaldo Rodrigues seja reconduzido à presidência da CBF, em uma tentativa de reverter a determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ocorreu no começo de dezembro.

O Ministro André Mendonça já havia recusado uma primeira ação, apresentada em 22 de dezembro, e no mesmo dia o PC do B apresentou a ADI. O julgamento então foi sorteado e Gilmar Mendes ficou responsável pelo caso.