Ednaldo Rodrigues retorna à presidência da CBF após decisão de Gilmar Mendes, do STF

Nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, concedeu uma liminar determinando o retorno de Ednaldo Rodrigues à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A decisão ocorreu após manifestações do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, e da Advocacia Geral da União.

O despacho de Gilmar Mendes ocorreu pouco tempo depois das solicitações feitas à PGR e à AGU, as quais foram provocadas pela ação movida pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). O ministro, que é relator do caso, destacou o "evidente perigo de dano" e a necessidade de evitar prejuízos enquanto o STF analisa os parâmetros constitucionalmente adequados de legitimidade do Ministério Público na esfera esportiva.

Em sua decisão liminar, Gilmar Mendes ressaltou a importância de salvaguardar a atuação do Ministério Público, indicando que as medidas judiciais e extrajudiciais tomadas em todo o país necessitam de cautela para garantir sua constitucionalidade.

A reunião entre representantes da FIFA e os agora reinstaurados Ednaldo Rodrigues e o antigo interventor José Perdiz está agendada para a próxima semana, entre os dias 8 e 10 de janeiro, na sede da CBF. Após a liminar, o caso seguirá para análise no plenário do Supremo Tribunal Federal, sem data definida para o julgamento.