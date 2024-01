PGR e AGU apoiam suspensão da decisão que tirou Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

Nesta tarde de quinta-feira (4), o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, e a Advocacia Geral da União (AGU) se posicionaram a favor da suspensão da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) que destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Essas manifestações fazem parte do processo instaurado no Supremo Tribunal Federal (STF) em resposta à ação do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). O partido busca, por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), reverter a decisão do TJRJ que, em 7 de dezembro do ano passado, destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF.

O PCdoB alega, entre outros pontos, a falta de legitimidade do Ministério Público do Rio de Janeiro para assinar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a CBF. Além disso, destaca o "perigo na demora", citando possíveis sanções da FIFA e CONMEBOL ao futebol brasileiro, incluindo a não inscrição da seleção brasileira no torneio pré-olímpico.

Caso o ministro Gilmar Mendes, responsável pelo caso no STF, acate os pareceres da PGR e AGU, Ednaldo Rodrigues poderá ser reconduzido à presidência da CBF. Uma comitiva da FIFA está programada para se reunir com o interventor José Perdiz e Ednaldo Rodrigues entre 8 e 10 de janeiro.

Na visão do Procurador-Geral da República, a anulação do TAC "desconsidera as funções institucionais do Ministério Público, sua autonomia e independência funcionais, bem como afastando a autonomia da entidade desportiva – a CBF". A decisão final sobre o caso deverá ser tomada nos próximos dias.