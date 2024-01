Ancelotti fala da Seleção e preferência por Real Madrid: 'Foi como queria'

Após renovação de contrato com o Real Madrid até 2026, Carlo Ancelotti confirmou que esteve em contato com o agora ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Porém, sua preferência sempre foi permanecer no clube Merengue.

“Eu tive contato com o presidente naquele período, que era o Ednaldo Rodrigues. Quero agradecê-lo porque me demonstrou carinho e interesse para que eu treinasse a Seleção Brasileira. Me deixou muito honrado, mas dependia da minha situação no Real Madrid”, afirmou o treinador.



O italiano era alvo de especulações desde junho de 2023, quando a CBF deu como certa a sua chegada à Seleção Brasileira. Atualmente, a Seleção Brasileira é comandada pelo técnico do Fluminense, Fernando Diniz, contratado pela CBF para assumir o cargo interino até a chegada definitiva de um novo treinador.

Ancelotti está em sua segunda passagem pelo Real Madrid. Comandou o time espanhol de 2013 a 2015 e está desde 2021 no clube. Ao todo, conquistou 10 títulos com os merengues: duas Champions League, dois Mundiais de Clube, duas Supercopas da Europa, uma La Liga, duas Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Ele soma 260 jogos no comando do clube, com 188 vitórias, 41 empates e 31 derrotas. Com mais três partidas, ele iguala Zidane como segundo técnico com mais jogos na equipe. O italiano é o treinador com mais vitórias pelo Real Madrid na história da Liga dos Campeões.

Para além de 2026

Ancelotti também abriu portas para seguir em outra função no Real Madrid ao encerramento do novo vínculo. Existe tal cláusula no contrato, de acordo com o portal “The Athletic”. O italiano de 64 anos poderia atuar como diretor de futebol, por exemplo.

“É o meu último trabalho. Quando acabar não sei. Creio que 2026 pode ser algo parcial e eu siga aqui depois disso. Depende do sucesso que tivermos. Pode ser o último ano em que eu treine, mas posso seguir aqui”, declarou o técnico.