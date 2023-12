Presidente da Federação Paulista anuncia apoio de clubes e federações para presidência da CBF

O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, consolidou respaldo político para candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na última sexta (29) ele anunciou o apoio de oito federações estaduais e 30 clubes.

A eleição para o mais alto cargo do futebol brasileiro está programada para janeiro de 2024, e além de Reinaldo Carneiro Bastos, outra figura na disputa é Flavio Zveiter, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e ex-vice-presidente da CBF.

Para oficializar a candidatura, é necessário que o postulante à presidência da CBF obtenha apoio declarado de clubes e federações. Intitulado "Unidos por um Novo Futebol", o manifesto que respalda a candidatura de Reinaldo foi assinado por representantes de times e federações de todas as regiões do país.

Dentre os signatários do documento, destacam-se os quatro maiores clubes do futebol paulista - Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos -, bem como Internacional, Coritiba, Sport, Fortaleza e Goiás.

Além dos clubes, manifestaram apoio as Federações de São Paulo, Paraná, Pernambuco, Mato Grosso, Tocantins, Acre, Amapá e Rondônia.

No manifesto, os clubes e federações defendem a candidatura de Reinaldo como um meio de efetuar "uma mudança efetiva, com um projeto moderno e ambicioso". O documento destaca que o futebol brasileiro está enfrentando, como nunca antes, interferências externas que tumultuam o já complexo ambiente esportivo.

O antigo presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues, foi afastado do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) no início de dezembro. Desde então, José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), ocupa a posição de maneira provisória.