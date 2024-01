São Paulo apresenta Thiago Carpini como novo técnico para a temporada 2024

Thiago Carpini foi apresentado como o novo técnico do São Paulo no início desta segunda-feira (15). Durante uma coletiva de imprensa realizada no CT da Barra Funda, o treinador, que firmou contrato por um ano, explicou os motivos que o levaram a assumir o comando do Tricolor após a saída de Dorival Júnior. Antes de acertar com o São Paulo, Carpini quase fechou contrato com o Santos e negociou com o Cruzeiro.

"Fico feliz por ser lembrado por diversos clubes desse nível. São grandes instituições, mas penso que o mais importante é sempre o próximo passo. Lembro quando deixei o Água Santa rumo ao Juventude, todo mundo questionou como no cenário nacional, agora como será no São Paulo. Ele é treinador de Série B, de Série A, é jovem. Existem todos esses questionamentos, que são pertinentes ao momento. Acredito que temos dentro do São Paulo uma linha, pelo pouco que conversei com a diretoria... Conversei mais nas entrevistas, pois a demanda é muito grande, entendendo os processos e como funcionam as coisas aqui dentro. Mas, me senti muito seguro pela maneira que o São Paulo me abordou, pelos processos internos da diretoria, do presidente", disse.

Além disso, Carpini delineou a relação que deseja estabelecer com Muricy Ramalho. O novo comandante elogiou as conversas que teve com o ex-técnico e expressou a esperança de que o ídolo são-paulino se torne "o seu Telê", recordando a relevância do bicampeão mundial no início da carreira do atual coordenador-técnico do São Paulo.

“Trabalhar em um clube dessa grandeza, com a oportunidade de substituir um treinador que foi para a Seleção Brasileira, atual campeão, e tendo o respaldo dentro de campo de um cara que é multicampeão, que viveu tantas coisas. Poder sentar e tomar um café com ele, isso é um privilégio. No sábado falávamos um pouco e ele comentou sobre a relação dele com o Telê. Eu espero que o Muricy seja o meu Telê, por que não? Que eu possa extrair ao máximo, sou desprovido de vaidade, quero melhorar e aprender com pessoas mais próximas, como fazer e como não fazer”, declarou.

Com um histórico de trabalhos destacados no Juventude, onde obteve o acesso à Série A do Brasileirão, e no Água Santa, sendo vice-campeão paulista em 2023, Carpini custou aproximadamente R$ 1 milhão aos cofres do Tricolor. Ele chega ao novo clube acompanhado do auxiliar Estephano Djian e do preparador físico Caio Gilli.

O novo treinador tricolor terá uma semana de preparação até o primeiro compromisso da temporada. Em seu primeiro teste, orientou a equipe na vitória por 3 a 1 em um jogo-treino contra o São Bernardo, realizado no CT da Barra Funda. O São Paulo fará sua estreia no Paulistão no dia 20 de janeiro, às 20h (horário de Brasília), enfrentando o Santo André no Morumbi.