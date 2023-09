De virada, Brusque vence Operário e se torna o primeiro time a subir à Série B; veja

O Brusque assegurou com antecedência sua vaga na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, demonstrando sua força em um emocionante confronto contra o Operário, realizado fora de casa durante a quarta rodada da segunda fase da Série C. Com essa vitória, a equipe catarinense acumulou 12 pontos, uma marca inatingível para qualquer outro time no Grupo B, sem contar a campanha com 100% de aproveitamento no quadrangular decisivo.

Nesta fase da competição, oito times são distribuídos em dois grupos, B e C. Os dois melhores classificados de cada grupo conquistam a tão desejada vaga na segunda divisão do ano seguinte, enquanto os demais competidores são eliminados. Os líderes de cada grupo avançam diretamente para a final, que oferece apenas o título como recompensa, já que ambos já garantiram seu lugar na Série B.

No Grupo B, onde o Brusque já assegurou sua promoção, o São Bernardo, atualmente em segundo lugar com quatro pontos, o São José, em terceiro também com quatro pontos, e o Operário, em quarto com três pontos, travam uma batalha acirrada em busca da última vaga dessa chave. No Grupo C, o Paysandu lidera com 10 pontos e está muito próximo de ser o segundo time a garantir o acesso à Série B. Além disso, equipes como Amazonas, Volta Redonda e Botafogo-PB estão empenhadas em uma disputa acirrada pela outra vaga disponível.