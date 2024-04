Clássico Re-Pa de número 772 marca disputa por vaga na final da Copa Verde

Em 10 edições disputadas, a Copa Verde teve sempre a presença de um clube paraense na finalíssima. A 11ª não será diferente. Paysandu e Remo se enfrentam a partir desta quarta-feira (3), em busca de mais uma decisão da competição regional, que tem nos bicolores o seu maior campeão. O primeiro jogo desta semifinal começa a partir das 20 horas. A volta será na próxima quarta-feira (10), no mesmo horário e local.

Para chegar na semifinal, os dois times precisaram de três partidas, já que ambos entraram já nas oitavas de final, decidida em jogo único. Enquanto o Papão da Curuzu passou fácil pelo Rio Branco-AC, vencendo por 3 a 0, o Leão Azul também não teve trabalho com o Trem-AP, este derrotado por 3 a 1. Na fase seguinte vieram os rivais amazonenses, que também ficaram para trás. O Manaus caiu para os bicolores e o Amazonas perdeu para os azulinos, já em disputas de ida e volta.

Paralelo a isso, os eternos rivais já se enfrentaram no Parazão, com um empate sem gols. Ou seja, o duelo desta quarta será o primeiro jogo de um enorme tira-teima dividido em quatro capítulos: dois pela Copa Verde, e dois pelo estadual. Para o desafio, o Paysandu, que é o mandante da partida, a grande questão são os desfalques que ainda tiram o sono do técnico Hélio dos Anjos, sobretudo após um surto de virose que afastou alguns atletas dos últimos jogos.

Ao que tudo indica, o Papão pode ter um desfalques para este jogo, com a impossibilidade do lateral-esquerdo Kevyn atuar, após ser expulso contra o Manaus. Por outro lado, o time pode ter a estreia do recém-chegado meia Brendon, que está liberado e aguarda para entrar em campo com as bênçãos de Hélio dos Anjos. Apesar da incerteza quanto ao time titular, o Paysandu chega na decisão com o status de maior campeão da Copa Verde, com três títulos conquistados e quatro vices na conta.

Já os números azulinos na competição são bem mais modestos, ostentando apenas uma conquista em 2021, além de outros dois vice-campeonatos. Para este tira-teima, o estreante em Re-Pa, Gustavo Morínigo, também pode ter desfalques. Ao que tudo indica, o maior problema deve ser na defesa, haja vista que Ligger tem sido titular nos últimos jogos ao lado de Jonílson, está em recuperação de uma lesão na coxa direita. Como opção, o nome mais próximo pode ser o de Ícaro. Para o meio-campo, o comandante pode ter boas surpresas no meio-campo, com as voltas de Renato Alves, Matheus Anjos e Felipinho.

O jogo desta quarta será o primeiro de quatro partidas. No próximo domingo (7), os times voltam a campo para o primeiro jogo da final do Parazão. Retornam na próxima quarta (10), para definir o finalista da Copa Verde, e concluem o embate no outro domingo (14), com a finalíssima do estadual.

Ficha Técnica

Data: 03/04/2024

Hora: 20h

Local: Mangueirão

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Quarto Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Paysandu: Diogo Silva; Edílson, Bryan, Wanderson, Lucas Maia; João Vieira, Leandro Vilela, Biel; Vinícius Leite, Jean Dias e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ícaro, Jonílson, Nathan; Jaderson, Pavani, Marco Antônio; Kelvin, Echaporã e Ribamar.

Técnico: Gustavo Morínigo