Primeiro clássico Re-Pa da Copa Verde terá mais de 1.400 agentes em esquema de segurança da Segup

A estrutura de segurança pública para o clássico do futebol paraense entre Remo e Paysandu, agendado para esta quarta-feira, 3, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista "Edgar Proença", o Mangueirão, já está definida. Mais de 1.400 agentes de segurança integrados estarão presentes no dia da partida. As ações serão coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com os órgãos de segurança estadual e municipal, visando principalmente garantir a tranquilidade aos torcedores. A partida faz parte da semifinal da Copa Verde 2024 e espera-se a presença de 45 mil torcedores, com início às 20h.

O Sistema de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds) executará ações de forma integrada antes, durante e após o clássico. Segundo o secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, Luciano de Oliveira, considerando a realização de quatro jogos clássicos entre Remo e Paysandu previstos para abril, o Estado está preparado com um esquema de segurança robusto para garantir a ordem e a tranquilidade durante as partidas.

"Estivemos reunidos com os representantes dos demais órgãos envolvidos nas operações integradas, assim como outros que não fazem parte diretamente do sistema de segurança, e elaboramos as estratégias de segurança para os jogos. Analisamos problemas anteriores, especialmente em relação ao trânsito. Com base nisso, foi elaborado um planejamento e todos os órgãos atuarão de forma conjunta, com policiamento em diversas áreas da cidade, apoio no deslocamento de torcedores e delegações dos clubes, garantia da mobilidade, segurança interna e utilização de tecnologia no Mangueirão, como circuito interno de TV. Tudo isso para que o torcedor possa ir e voltar e desfrutar dessa sequência de jogos da forma mais tranquila possível", afirmou Luciano de Oliveira.

Esquema de segurança - A estratégia de segurança desenvolvida pela Segup e pelos órgãos de segurança abrange diversas áreas de atuação. Isso inclui a fiscalização das vias de acesso e do entorno do estádio, bem como a manutenção da ordem e segurança dentro do próprio local do evento. Haverá um foco especial na organização do fluxo de trânsito para assegurar a fluidez. Além disso, será dada prioridade à prontidão para lidar com qualquer ocorrência que possa surgir, garantindo um atendimento ágil. O direito de ir e vir de todos os cidadãos será protegido, visando proporcionar um ambiente seguro e tranquilo para todos os envolvidos no evento.

Planejamento - Todo o planejamento operacional foi estabelecido durante uma reunião realizada na última segunda-feira, 1º, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Belém. O encontro contou com a participação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e da Guarda Municipal. Além disso, estiveram presentes representantes do Clube do Remo e do Paysandu Sport Club. O objetivo foi ajustar os últimos detalhes para os jogos que acontecerão nesta quarta-feira, 3, e no próximo dia 10 de abril.

Policiamento reforçado - O reforço operacional terá início às 15h, com a abertura do estacionamento, e será intensificado às 17h, momento em que o acesso aos portões será liberado para o público. O Centro de Controle e Comando Operacional do Novo Mangueirão servirá como ponto central, reunindo os principais responsáveis de cada equipe de segurança. A partir desse centro, será possível monitorar as imagens das câmeras instaladas no estádio e em seus arredores, permitindo uma resposta ágil a qualquer demanda que surja durante o evento.

Trânsito - Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN) serão mobilizados em pontos estratégicos das vias de acesso ao estádio, especialmente na Avenida Augusto Montenegro e em frente ao Mangueirão. Equipes da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) também estarão posicionadas ao longo das vias, incluindo a rodovia Transmangueirão. Em ambos os sentidos e vias, os agentes de trânsito estarão responsáveis por organizar o fluxo de veículos, garantindo uma circulação fluida e minimizando transtornos para a população e para os espectadores do jogo. Além disso, eles estarão atentos à segurança dos pedestres que atravessam em frente ao estádio.

A partir das 17h a Rodovia Transmangueirão terá sentido único até a Avenida Augusto Montenegro. Ao final da partida, o sentido único é inverso, seguindo até a Avenida Independência.

"Nós reforçamos para que as pessoas que puderem, se desloquem até o estádio com antecedência para evitar congestionamentos. Inclusive, quem for adquirir tickets de acesso ao estacionamento, estamos orientando que seja comprado com antecedência para que tenha acesso por dois portões exclusivos e assim evitar as filas. Outro ponto que temos reforçado, é a proibição das garrafas de vidro no estacionamento e dentro do estádio, portanto pedimos a colaboração de todos para que possamos garantir a ordem e paz na praça esportiva", afirmou o Secretário Adjunto da Segup.

Unidades Policiais - As unidades localizadas no Mangueirão, como o Batalhão de Polícia de Eventos, encarregado de manter a ordem pública em grandes eventos, estarão totalmente operacionais para coordenar as ações ostensivas da tropa da Polícia Militar. Além disso, a Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos estará em funcionamento para assegurar um atendimento eficiente e ágil no registro de ocorrências, caso necessário.

Integração – Equipes da Segup, por meio da Secretaria Adjunta Operacional, Graesp e CIOp; Polícias Militar e Civil, Detran, Corpo de Bombeiros Militar e Seap, além de outros órgãos estaduais como Seel e Sespa, e ainda, os órgãos municipais, Guarda Municipal, Semob, Secon, Organização Pública integram as ações planejadas e executadas na próxima quarta-feira, 3.