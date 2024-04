Após primeiro Re-Pa, Hélio dos Anjos rechaça comparações com a Série B: 'Não tem nada a ver'

O Paysandu empatou em 0 a 0 com o Remo nesta quarta-feira (3), no Mangueirão, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Verde. Agora, a dupla Re-Pa tem mais três jogos pela frente. O próximo é no domingo (7), pela partida de ida da final do Parazão. Após o final das competições regionais, as equipes vão focar no Campeonato Brasileiro. O Papão vai para uma temporada difícil na Série B. Depois do duelo contra o Leão Azul, o técnico bicolor, Hélio dos Anjos, comentou sobre o Brasileirão

O treinador do Paysandu descartou que estivesse "medindo a força" do time para a Série B do Brasileirão e afirmou que qualquer jogo é diferente de um duelo contra o Remo.

"Eu acho que não tem nada a ver um jogo contra o Remo comparado com qualquer jogo da Série B. Porque é diferente. Não é porque eu tenho experiência nesses jogos [que não seria]... é diferente. Todo mundo se iguala, em momento algum dentro do meu trabalho eu falo de fragilidade de um time, do Remo, quando nós vamos enfrentar-lós", declarou o treinador em entrevista coletiva após o jogo.

"A gente está sempre enaltecendo, mostrando o [lado] positivo do adversário e transmitindo confiança para o meu grupo. Eu não estou medindo a nossa força para o Campeonato Brasileiro em jogos contra o Remo. Porque eu sei que é um jogo diferente. Você enfrentar o Santos na Vila Belmiro, para mim, é diferente de enfrentar o Remo, é mais competitivo, tenso, mais jogo jogado, é mais embates, e nós perdemos muitos embates no primeiro tempo", completou Hélio dos Anjos.

O treinador bicolor destacou a relevância dos jogos contra o maior rival, que valem competições importantes no calendário. Com isso, na coletiva, Hélio reconheceu o bom desempenho da equipe azulina e disse que os quatro Re-Pa vão deixar o Paysandu com a "casca grossa" para começar o Brasileirão.

"E o que eu penso e que esses quatro jogos, se você está querendo criar uma situação para a Série B, nos deixa com a casca grossa para iniciar um [Campeonato] Brasileiro mais competitivo. Mas, ainda está muito longe, não tem nada a ver. Eu tenho três jogos dificílimos, a gente vai buscar resultado, vamos respeitar o adversário e vamos trabalhar muito para vencer", concluiu Hélio dos Anjos.

O Paysandu vai estrear na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Santos, na casa do Peixe. A partida ainda não teve a data confirmada, mas a competição começa a partir do dia 20 de abril. Antes disso, o Papão segue com os compromissos diante do Remo. O próximo clássico será neste domingo (7), no Mangueirão, às 17h, pela final do Parazão.