Para aliviar a pressão, Paysandu visita o Mirassol em busca da primeira vitória na Série B

Aliviar a pressão. Esse é o grande objetivo do Paysandu diante do Mirassol-SP, neste domingo (12/05), Dia das Mães, pela quarta rodada da Série B. No estádio Campos Maia, interior de São Paulo, às 16h, o Papão quer colocar fim a uma indigesta sequência de resultados. A equipe bicolor não vence há cinco partidas.

A última vitória alviceleste foi diante do Remo, ainda pelo jogo de ida da final do Parazão, no dia 7 de abril. Desde então, o Papão se classificou para a decisão da Copa Verde, conquistou o título paraense, mas teve um início ruim na Série B. Com apenas dois pontos conquistados em três partidas, o Papão está - até o início da rodada - na 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento.

O mau desempenho em campo, assim como o rendimento abaixo do esperado de alguns jogadores, tem feito com que a Fiel Bicolor começasse a ficar impaciente. Nas redes sociais, críticas ao trabalho de Hélio dos Anjos começam a aparecer, anunciando um clima nebuloso na Curuzu em caso de novo tropeço na Segundona.

O Mirassol, adversário do Paysandu neste domingo, também não vive uma condição confortável na tabela, mas ainda tem mais fôlego que o Papão. O time do interior paulista está na 11ª colocação, com quatro pontos ganhos. Até o momento, o Leão do Interior tem apenas uma vitória em três jogos.

Homenagens

Na semana que antecedeu o jogo, o Paysandu anunciou que vai leiloar as camisas pelos jogadores diante do Mirassol. Todo o dinheiro arrecadado no leilão será doado para as vítimas das enchentes que inundaram cidades do Rio Grande do Sul.

Além das camisas que serão leiloadas, o Papão também anunciou que 50% da renda da venda dos ingressos do jogo contra o Goiás, na próxima rodada, será destinada para ajudar as vítimas da tragédia no estado.

Como vêm os times?

Para o duelo diante do Mirassol, o Paysandu terá um desfalque certo: o zagueiro Yeferson Quintana, que foi expulso diante do Avaí-SC, na rodada passada. O provável substituto do defensor deve ser o zagueiro Lucas Maia, que está recuperado de lesão e à disposição de Hélio dos Anjos.

Além de Lucas, quem está apto para jogo e deve ser titular é o meia Robinho. Ele não joga desde a primeira rodada, em partida contra o Santos-SP, quando saiu de campo com dores musculares. A tendência é que o jogador seja o armador do time diante do Mirassol, ocupando vaga de Leandro Vilela ou Val Soares.

Quem também pode aparecer entre os titulares é o lateral Bryan, que volta à equipe depois de cumprir suspensão na rodada passada.

Já o Mirassol não terá desfalques para o jogo contra o Papão. Em entrevista coletiva concedida na sexta-feira (10), Mozart, treinador da equipe, disse que tem indefinições sobre o time titular. A principal dúvida se dá pela permanência do atacante Negueba entre os titulares, que tem sido muito criticada pela torcida.

Ficha técnica

Mirassol x Paysandu

4ª rodada da Série B do Brasileirão

Data: 12 de maio (domingo)

Hora: 16h

Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol

Arbitragem: Kléber Ariel Gonçalves da Silva (PR)

Auxiliares: Wagner Júnior Bonfim Ledo (PR) e Denise Akemi Simões de Oliveira (PR)

Quarto árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Danielzinho, Neto e Gabriel; Negueba (Diego Gonçalves), Delatorre e Fernandinho.

Técnico: Mozart.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Bryan; João Vieira, Val Soares (Leandro Vilela) e Robinho; Edinho, Nicolas e Jean Dias.

Técnico: Hélio dos Anjos.