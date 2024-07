Hélio dos Anjos compartilha fotos do CT do Papão e elogia obra: 'A verdadeira casa do Paysandu'

As obras do Centro de Treinamento do Paysandu avançam. Localizado no bairro das Águas Lindas, na Região Metropolitana de Belém, parte do CT deve ser entregue esse ano. Por meio das redes sociais, o técnico Hélio dos Anjos compartilhou atualizações sobre a construção do Papão e comemorou o avanço do espaço de treino do clube.

Na publicação, o técnico divulgou imagens do segundo campo do CT, além de outra área do espaço que será a casa do time bicolor. Hélio dos Anjos ressaltou que o centro é importante para atingir um bom desenvolvimento da equipe e elogiou a obra.

"Hoje, para ganhar títulos e alcançar objetivos de um clube de futebol, é necessário ter ferramentas para a qualificação do futebol do clube. Está nascendo a verdadeira casa do Paysandu. Parabéns a todos os envolvidos. Para mim, tão importante nesse um ano de clube quanto os títulos e o acesso é fazer parte desse crescimento da estrutura do nosso clube", escreveu o treinador do Bicola.

As obras do Centro de Treinamento Raul Aguilera iniciaram em 2016. Na época, o presidente do clube era Alberto Maia e a construção foi inaugurada com o pórtico. Com o passar dos anos, as demandas do CT foram paralisadas e voltaram a ser pauta na administração de Ricardo Gluck Paul, que foi presidente do Papão de 2019 a 2020. No entanto, com a pandemia, os planos foram adiados e só retornaram na gestão de Maurício Ettinger.

Desde então, um campo do CT foi entregue em 2023. Em preparações para os jogos, normalmente, a equipe do Bicola utiliza o estádio da Curuzu para realizar os treinamentos, mas, já passou a usar o gramado do centro.

Obras no campo 2 devem ser entregues no fim do ano (Divulgação / Instagram / Hélio dos Anjos)

Em entrevista ao Núcleo de Esportes em maio, André Tavares, diretor do Centro de Treinamento bicolor, apontou que o segundo campo deve ser entregue ainda este ano. O dirigente afirmou que a previsão é que, em outubro, o espaço já possa ser inaugurado. Além dos locais de jogo, o centro terá academia, departamento de saúde, setor administrativo e arquibancada.