Hélio dos Anjos está fora de 2 jogos do Paysandu na Série B; saiba o motivo e quem comanda o time

O jogo contra o Operário-PR, no último final de semana, na Curuzu, deixou o torcedor frustrado e o Paysandu sem o técnico Hélio dos Anjos pelas próximas duas rodadas do Brasileirão da Série B. O treinador alviceleste levou um cartão amarelo e um vermelho, após o jogo e ficará de fora de dois jogos do Papão.

As punições para os técnicos e membros de comissões técnicas seguem as normas dos jogadores em campo. Hélio dos Anjos estava pendurado com dois cartões amarelos e, após o término da partida diante do Operário, argumentou com o árbitro do jogo com gestos e palavras as marcações da arbitragem em campo e foi punido com um amarelo. Dessa forma ele já estava fora da próxima partida do Papão, contra o Coritiba-PR, no domingo (7), às 11h, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

Para piorar a situação, o Hélio dos Anjos foi punido com um cartão vermelho, dessa vez por se envolver em um tumulto com jogadores e membros da comissão técnica do Operário, já na descida para os vestiários. A situação foi relatada na súmula da partida pelo árbitro Sávio Pereira Sampaio. No documento do jogo, o juiz afirmou que Hélio dos Anjos levou o cartão vermelho por “agir de forma provocativa e inflamatória contra o auxiliar técnico do Operário, gerando princípio de tumulto”. O mesmo ocorrendo com o representante do clube paranaense, que também levou o vermelho.

VEJA MAIS

Com o cartão amarelo e em seguida o vermelho, o técnico Hélio dos Anjos não poderá também comandar o Papão contra o Ceará-CE, marcado para o dia 12, às 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. Contra o Coxa e também diante do Vozão, o Paysandu será comandado pelo auxiliar Guilherme dos Anjos, filho do técnico Hélio dos Anjos.

Com 16 pontos em 12 partidas disputadas nesta Série B, o Paysandu ocupa a 15ª colocação na tabela e está há três pontos do CSA-AL, que é o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O time alviceleste possui um aproveitamento de 41% dos pontos conquistados e precisa pontuar para não entrar no temido Z-4.