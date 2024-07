É do Paysandu! Papão oficializa contratação de equatoriano Cazares, ex-Corinthians e Atlético-MG

O Paysandu anunciou na tarde desta terça-feira (2) a contratação do meia-atacante equatoriano Cazares, de 32 anos, que estava disputando a Série B pelo Santos-SP. O jogador teve seu contrato rescindido pelo clube alvinegro e estava livre no mercado. Com a aproximação da janela de transferência, o Paysandu agiu no mercado e acertou a contratação do jogador.

Cazares é experiente e com passagens por equipes do Equador, Argentina e Brasil. Na atual temporada o meia-atacante estava defendendo o Santos-SP, adversário do Paysandu nesta Série B, porém, não rendeu o que a diretoria do Peixe esperava. Foram 14 partidas no ano, sendo três delas no Brasileiro da Segunda Divisão, um gol e contrato rescindido com o clube da Vila Belmiro.

O jogador é o segundo atleta anunciado pelo Papão para a sequência da Série B, nesta atual janela de transferência. O primeiro jogador contratado pela diretoria alviceleste foi ao atacante Paulinho Boia, ex-São Paulo e que estava no Mirassol-SP, também rival do Paysandu na Série B.

Na carreira Cazares acumula passagens Cazares pelo River Plate, Banfield e Independiente, todos da Argentina, Barcelona, Independiente José Teran do Equador, além do Metalist, da Ucrânia. No Brasil Cazares jogou pelo Atlético-MG, Fluminense-RJ, Corinthians-SP, América-MG e Santos.