Paysandu venceu última partida que disputou às 11h pelo Brasileirão; relembre

Programe-se, torcedor bicolor! O próximo compromisso do Paysandu na Série B do Brasileirão será num horário pouco usual. Às 11h, o Papão encara o Coritiba-PR, fora de casa, pela 14ª rodada do torneio. Os comandados de Hélio dos Anjos devem ir para o duelo motivados, já que a equipe não perde uma partida pela Segundona há mais de 20 dias.

Além do bom momento na Série B, o torcedor mais ligado em dados históricos de confrontos pode ter mais um motivo para acreditar na vitória do Papão diante do Coxa. Na última vez que o Bicola disputou uma partida às 11h pelo Campeonato Brasileiro saiu de campo com três pontos. O duelo, no entanto, ocorreu há nove anos.

Pela Série B de 2015, o Paysandu viajou ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo-RJ, pela 20ª rodada da Segundona daquele ano. A partida, disputada pela manhã, terminou com vitória bicolor por 3 a 2. Os gols alvicelestes foram marcados por Yago Pikachu, Thiago Martins e Jhonnatan. Daniel Carvalho e Sassá diminuíram para o Glorioso.

Naquele momento da Série B, o Papão viva uma ótima fase. A equipe, assim como o Botafogo-RJ, brigava pelas primeiras posições na tabela. Portanto, o duelo, que ocorreu no estádio Nilton Santos, era tratado como um "jogo de seis pontos" pelos dois clubes.

Dentro de campo, o Paysandu levou a melhor, mas não foi isso que ocorreu no decorrer do campeonato. O Papão perdeu fôlego na reta final do torneio e deixou escapar o acesso à Série A, terminando a Segundona em 7ª lugar. Por outro lado, o Botafogo-RJ encaixou uma sequência de bons resultados, selou a volta à Primeira Divisão e, de quebra, ainda conquistou o título da Série B.

Decepção em casa

A partida diante do Botafogo-RJ foi a última do Paysandu pela manhã no Brasileirão. No entanto, outro duelo, que também ocorreu antes do meio-dia e era válido pela Série C, também ficou marcado na memória alviceleste, mas pelo ponto de vista negativo.

No dia 17 de outubro de 2010, às 10h, Paysandu e Salgueiro-PE se enfrentaram no estádio da Curuzu, em Belém, valendo uma vaga na Série B do Brasileirão. Após ter empatado no jogo de ida, fora de casa, bastava ao Papão uma vitória simples para voltar à Segunda Divisão do Brasileirão. No entanto, o time alviceleste foi derrotado por 3 a 2.