Edilson admite que Paysandu briga pra não cair na Série B, mas projeta bom jogo com o Coritiba

Quando o Paysandu subiu à Série B do Brasileirão, a direção do clube afirmava que o objetivo da equipe na Segundona seria brigar pelo acesso. No entanto, com o passar do tempo e os tropeços da equipe no início do campeonato, o discurso foi mudando. De forma velada, o Papão passou a compartilhar a ideia de que a Segunda Divisão de 2024 seria um torneio de recuperação para fugir do rebaixamento. Essa nova meta, no entanto, foi revelada pela primeira vez por um jogador nesta terça-feira (2).

Em entrevista coletiva concedida na Curuzu, o lateral-direito Edilson disse que o Papão tem como principal objetivo neste ano a permanência na Série B, e não o acesso à Série A. No entanto, o lateral não abandonou totalmente o antigo sonho. Afinal, caso a recuperação bicolor seja rápida, ainda há tempo para olhar com carinho para a parte de cima da tabela.

"O nosso campeonato é de permanência. Lógico que ao vestir a camisa do Paysandu temos que mirar espaços maiores, mas estamos convictos no nosso objetivo e sabedores do que temos que fazer. Acredito que tudo deve ser tratado por estágios. Temos que somar os pontos necessários para não cair e, depois, se possível, brigar lá em cima", disse o lateral.

A próxima oportunidade do Paysandu somar pontos na competição para se afastar da zona de rebaixamento será neste domingo (7), diante do Coritiba, fora de casa. Segundo Edilson, o Coxa Branca pode ser considerado favorito no duelo, mas isso não significa que o Papão não tentará se impor diante do adversário.

"Quem joga no Paysandu não tem que escolher adversário. A Série B é muito difícil e recheada de boas equipes. Encaramos esse duelo com o Coritiba da melhor forma possível. Eles, assim como a gente, tem um time experiente, e acredito que vão propor jogo no início, por jogar em casa. Mesmo assim, vamos tentar aplicar o nosso estilo de jogo e fazer um duelo franco. Dá, sim, pra gente sair com a vitória no domingo", projetou.

Paysandu e Coritiba se enfrentam no estádio Couto Pereira às 11h, no primeiro jogo do Papão em Brasileirões pela manhã em nove anos. A partida, que pode fazer com que a equipe alviceleste se afaste ainda mais da zona de rebaixamento, terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com.