CBF divulga tabela dos jogos da semifinal do Brasileirão Feminino A3; veja quando o Paysandu joga

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última segunda-feira (1°) a tabela detalha da quarta fase do Brasileirão Feminino A3 e o Paysandu vai enfrentar o Vitória–BA no próximo sábado (6), no duelo válido pelo jogo de ida da semifinal da competição.

De acordo com a tabela, a partida de volta entre a meninas do Papão e Do Vitória será no dia 13 de julho, em Salvador. Além das duas equipes, Vasco da Gama-RJ e Ação Futebol-MT continuam na disputa pelo título do campeonato e estão classificadas para a Série A2 do futebol feminino brasileiro.

Os jogos da final estão marcados para ocorrer nos dias 20 e 27 de julho, com os vencedores das semifinais.

A equipe feminina do Paysandu já garantiu o acesso para a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. O time bicolor conquistou a vaga em maio, após uma disputa eletrizante de pênaltis contra o Rio Negro–RR.

No primeiro jogo das quartas de final, o Paysandu havia vencido por 3 a 2 em Belém e levou para Roraima (RR) a vantagem de jogar pelo empate, que daria a vaga para a semi e consequentemente o acesso. No entanto, o time bicolor perdeu por 1 a 0 o que provocou a disputa de pênaltis.

Apesar disso, a equipe bicolor levou a melhor nas cobranças e fez 3 a 1 para cima da equipe do Rio Negro, no estádio Canarinho, em Roraima, e selou o acesso para a Série A2. A Segundona do Brasileirão também o Remo como representante paraense.

Brasileirão Feminino A3 - Semifinal

Jogo de ida

Paysandu x Vitória - sábado - 06/07 - 21h - Estádio da Curuzu

Ação Futebol x Vasco da Gama - sábado - 06/07 - às 17h - Eurico Gaspar Dutra (Dutrinha)

Jogo de volta

Vitória x Paysandu - sábado - 13/07 - às 21h - Pituaçu

Vasco da Gama x Ação Futebol - sábado - 13/07 - às 21h - São Januário