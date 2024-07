Em 13 rodadas, Paysandu é o time que mais levou cartões vermelhos na Série B; veja

O Paysandu faz uma campanha irregular na Série B do Campeonato Brasileiro. Na 15º posição da tabela, a equipe ainda não conseguiu emplacar uma sequência de bons resultados na competição. Somado a isso, o Papão é líder do ranking de cartões vermelhos na disputa.

De acordo com dados da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o Bicola é o time que mais levou cartões vermelhos na Segundona do Brasileirão. Até o momento, foram seis expulsões na Série B.

O último vermelho foi aplicado na partida do Paysandu contra o Operário-PR, no domingo (30), na Curuzu. O treinador Hélio dos Anjos foi expulso após o fim do jogo por conta de uma confusão com o auxiliar técnico da equipe adversária.

Com isso, Hélio dos Anjos não vai acompanhar o jogo entre o Bicola e o Coritiba-PR no próximo domingo (7), às 11h, no estádio Couto Pereira. No banco de reservas, o auxiliar Guilherme dos Anjos. Além do duelo contra o time alvinegro, o Papão também teve jogadores expulsos nas partidas contra o Goiás-GO, Avaí-SC, Botafogo-SP e Amazonas-AM.

Além dos cartões vermelhos, o time bicolor também tem um alto número de amarelos. Até o momento, os jogadores do Bicola levaram 42 advertências.

No geral, o Paysandu aparece na quarta posição entre os clubes que mais receberam advertências nesta temporada da Série B. Em 13 rodadas, a equipe bicolor foi punida com 48 cartões, entre amarelos e vermelhos. O Papão só fica atrás de Ceará-CE (56), Chapecoense-SC (51) e Vila Nova-GO (49).

O número elevado de expulsões e de amarelos pode ser um alerta para o clube, já que a equipe pode ser prejudicado com a suspensão de uma atleta importante para o elenco.

Top 5 dos times que mais levaram cartões na Série B

Ceará-CE - 56 cartões (51 A - 5 V) Chapecoense-SC - 51 cartões (48 A - 3 V) Vila Nova - GO - 49 cartões (49 A) Paysandu - 48 cartões (42 A - 6 V) Ituano-SP - 47 cartões (44 A - 3 V)

