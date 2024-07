Abraão Silva é destaque no Predador Belém Championship

O evento de MMA Predador Belém Championship, aconteceu no último sábado (20) na arena CT Maizena Top Team, em Belém, foi marcado pelas conquistas dos lutadores da Team Figueiredo, a mesma do Campeão do UFC Deiveson Figueiredo, o "Deus da Guerra", que se encontra em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para enfrentar Marlon Vera no UFC ON ABC, dia 03 de agosto. Destaque para o atleta do Distrito de Icoaraci, Abraão Silva, que, com 30 segundos, desferiu 28 golpes em seu adversário, não dando chance ao mesmo, com isso demonstrando a evolução e o trabalho geral de toda sua equipe Figueiredo Team. Confira os resultados:

Predador Belém Championship

Abraão Silva venceu Ronaldo Souza Jacaré por nocaute técnico aos 30 segundos do 1º Round; Carlos Rodrigo Todo Duro venceu Rafael Kelvin por finalização (Mata Leão) aos 3:52 do 1º Round; Victor Melo venceu Willian Junior Gato Preto por finalização (Mata Leão) aos 3:10 do 2º Round; Alan dos Santos venceu Stanley Barbosa em decisão unânime dos juízes.

Jon Jones faz apelo a Dana White

A reação de Jon Jones às mudanças promovidas nas regras unificadas do MMA foi quase imediata. Logo após o anúncio do fim da proibição das cotoveladas 12-6, ou verticais, o campeão peso pesado (até 120,2 kg) do UFC foi às redes sociais e fez um apelo pela anulação da única derrota sofrida na carreira.

Com o fim da proibição do golpe 15 anos após o ocorrido, o atual campeão dos pesados não perdeu tempo e utilizou as redes sociais para marcar o presidente do UFC Dana White e pedir a anulação do resultado: “Invicto antes, invicto agora. Dana White, temos que tirar essa derrota dos livros de história”, escreveu o campeão.

Bellator Champions Series Paris é encabeçada por Patchy Mix x Leandro Higo

Sete anos após receber a sua primeira chance pelo cinturão peso-galo do Bellator, Leandro Higo finalmente recebeu uma nova oportunidade pelo título. No dia 16 de novembro, em evento que será realizado em Paris, na França, o potiguar terá pela frente o campeão da divisão Patrick “Patchy” Mix. Faltando praticamente quatro meses para a luta, o brasileiro ainda terá um longo camp pela frente. Apesar disso, ele já vem estudando o jogo de Patchy Mix há algum tempo

Werdum recebe convite para fazer superluta

Fabrício Werdum, ex-campeão peso-pesado do UFC, pode voltar em breve às competições. O brasileiro, durante um dos episódios de seu podcast, o “Dos Nossos Podcast”, revelou que recebeu um contato de seu ex-empresário nos Estados Unidos, Ali Abdelaziz, com um convite para lutar Grappling.