Olimpíadas 2024: Após Rebeca Andrade, Simone Biles inscreve novo elemento nas barras assimétricas

Estrela da ginástica artística e favorita nas Olimpíadas de Paris, a estadunidense Simone Biles vem com tudo para os Jogos Olímpicos. A atleta, principal adversária de Rebeca Andrade, inscreveu um novo elemento nas barras assimétricas. Caso a ginasta consiga executar o exercício corretamente, ele será batizado com o seu nome.

A informação foi confirmada pela Federação Internacional de Ginástica (FIG). Vale destacar que Biles já tem outros cinco elementos com o seu nome. Dois saltos, dois movimentos de queda livre no solo e um na trave de equilíbrio.

VEJA MAIS

Como é o elemento

A nova série inscrita por Simone tem um círculo de quadril para frente, com giro 1,5 (540º), seguido por uma parada de mão, que é inédito. Esse elemento é uma variação de outro, nomeado com o nome da ginasta Wilhelm Weiler, do Canadá.

Biles é uma grande fã do Weiler e usa em suas apresentações. Para que a variação seja validada, a ginasta precisará executar sem nenhuma falha grave. Com isso, o Comitê Técnico de Ginástica.

Elemento de Simone Biles (Reprodução)

Nesta edição das Olimpíadas, quatro atletas já inscreveram novos movimentos. Uma delas foi a brasileira Rebeca Andrada, ouro em Tóquio no salto. A ginasta inscreveu justamente um salto inédito.

A expectativa é que, no aparelho, Simone Biles deva executar o Biles II, que tem grau de dificuldade de 6,40. Já o novo salto de Rebeca é de grau 6,0.