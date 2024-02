Com Brasil fora de Paris, Erika se aposenta da seleção de basquete e futuro de técnico é incerto

O Brasil perdeu para a Alemanha pelo Pré-Olímpico e deu adeus às chances de ir para os Jogos de Paris. Outros ciclos dentro da Seleção parecem terem sido encerrados com esta derrota. Em coletiva de imprensa concedida neste domingo (11), logo após ao revés para as alemãs, Erika, a capitã da equipe brasileira, disse que vai se aposentar das convocações internacionais. Além disso, o técnico do time, José Neto, disse que seu futuro à frente da seleção é incerto.

Bastante emocionada, Erika disse que gostaria de anunciar a aposentadoria do Brasil nos Jogos de Paris, em caso de classificação. Destinada a focar em projetos pessoais - a jogadora quer ser mãe em breve - ela disse que acredita num bom desempenho da seleção nos próximos torneios.

"Tô muito contente pelo desempenho das meninas. Trabalhamos muito pra chegar até aqui e sabíamos da dificuldade. Não foi o que desejávamos, por trabalhar tanto. Agradeço às meninas e ao Neto pela oportunidade. Se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo, desde a primeira vez que entrei na quadra com essa camisa. Ainda tenho uma LBF (Liga de Basquete Feminino) pela frente e vou dar todo o meu suporte as meninas que aqui ficam", disse.

Já Neto disse que voltará ao Petro de Luanda, clube de Angola que dirige simultaneamente à Seleção. Segundo ele, a permanência à frente do Brasil depende de "questões administrativas".

"Nós estávamos trabalhando para o ciclo de Paris, só que isso acabou hoje, porque não nos classificamos. Agora tudo depende de uma questão administrativa. Tenho mais de 30 anos da carreira, ganhei muita coisa, mas já fui mandado embora cinco vezes. O importante é que a gente entregou muita coisa boa, tudo está nos trilhos, não só com as jogadoras, mas com a comissão. Amanhã volto para a África, onde está a minha família, mas com o sentimento de que o basquete feminino mudou a minha vida", finalizou.