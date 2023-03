'Eu gostaria de agradecer ao governo brasileiro', declarou Lewis Hamilton exaltando decisão judicial

Na Praça da Bandeira

O judiciário paraense prepara ação de cidadania no encerramento da VII Semana Estadual da Conciliação, em 17 de junho.



Imprensa sob ameaça

O número de ataques a jornalistas e veículos de comunicação subiu 23% em 2022, aponta a Associação de Jornalismo Investigativo.

Lewis Hamilton (J.Bosco)

"Eu gostaria de agradecer ao governo brasileiro.”

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, ao exaltar a decisão judicial que impôs ao ex-piloto Nelson Piquet o pagamento de uma indenização de R$ 5 milhões, por falas racistas e homofóbicas contra o inglês e contra o alemão Nico Rosberg.

REAÇÃO

MUDANÇA



Oficialmente ninguém falou nada, mas ferve nos bastidores da Câmara Municipal de Ananindeua a sensação de “manda quem pode, obedece quem tem juízo”, em relação à mudança do dia de sessão na Câmara por pura força de vontade do prefeito Daniel Santos (MDB) e da primeira-dama Alessandra Haber, que não quer perder a companhia semanal da vereadora Nice Ruffeil (PSDB) nas viagens a Brasília. Ela tem sido a companhia de Haber desde a primeira sessão no Legislativo federal, que ocorre às terças e quartas e, com isso, levava falta, já que a sessão em Ananindeua era às terças.



BASTIDORES



Para “resolver” o problema noticiado pela coluna Repórter 70, o presidente da Câmara, Rui Begot (sem partido), conseguiu um feito. Aprovou, na surdina, a mudança das sessões na Casa para as segundas-feiras, com validade imediata, e assim a sessão foi feita na última segunda-feira, sem qualquer manifestação de descontentamento em plenário, mas com grande repercussão nos bastidores nos últimos três dias. É que alguns vereadores argumentam que as segundas-feiras eram usadas para mobilizar os comunitários a participarem cada vez mais das sessões, às terças.



GASTOS



Outro incômodo relatado à coluna, mas que os vereadores temem retaliações ao expor, é sobre quem estaria bancando os gastos com as passagens de Nice Ruffeil, já que como vereadora de Ananindeua, ela não pode ser oficialmente nomeada como assessora de Haber na Câmara Federal. A mesma fonte da coluna informou que até o momento, o gabinete de Haber em Brasília só tem três nomes de Ananindeua na folha, mas nenhum é o de Nice.

NAEA

EDITAIS



Foram publicados ontem dois editais da Universidade Federal do Pará para seleção ao mestrado e doutorado no campus Bragança.



NOVIDADE



As vagas são do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea), avaliado com nota máxima pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Os editais trazem uma novidade. É a primeira vez que o Naea abre edital de ações afirmativas, com turma especial de mestrado para indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais. Os dois editais somam 20 vagas para mestrado e doutorado. Haverá ofertas para demanda geral e também para o programa de formação do quadro de servidores da UFPA.

FEIJÃO

RESULTADO



Duas empresas – uma do Pará e outra do Mato Grosso – ganharam a concorrência para produzir e comercializar em todo o País as sementes das novas variedades de feijão-caupi, o tradicional “feijão da colônia”, desenvolvidas pela Embrapa Amazônia Oriental. As quatro novas variedades, chamadas Bené (grãos marrons), Utinga (grãos brancos), Guirá (grãos pretos) e Natalina (do tipo manteiguinha) vão ser lançadas em 26 de abril, no evento de comemoração pelos 50 anos da Embrapa, em Brasília. O evento vai reunir cerca de 600 autoridades nacionais, que vão experimentar os feijões paraenses.



RETOMADA



As novas variedades da Embrapa atendem diretamente à demanda dos produtores paraenses, pois cerca de 90% do feijão produzido no Estado é feijão-caupi. A produção paraense, entretanto, é insuficiente para o mercado e a maior parte do feijão consumido localmente, cerca de 80%, vem de outros estados. Nos últimos dez anos, a produção paraense de feijão sofreu uma queda de cerca de 40%, ficando em 21 mil toneladas na safra de 2021/2022. Os produtores de feijão apostam na retomada da produção de caupi no Pará com os novos materiais da Embrapa.

COMENDA

IGREJA



No último dia 28, o Senado aprovou o relatório do senador Zequinha Marinho (PL-PA), favorável ao projeto (PRS 2/2023), da senadora maranhense Eliziane Gama (PSD), que institui a Comenda Daniel Berg e Gunnar Vingren. A medalha irá homenagear pessoas e instituições que tenham desempenhado relevantes ações religiosas ou sociais. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren são os fundadores da igreja Assembleia de Deus e chegaram ao Brasil no início do século, pelo Estado do Pará, onde iniciaram as obras dessa que é a maior igreja pentecostal do mundo.

Em Poucas Linhas

► Foi realizada ontem a “Aula Magna 2023” da Escola Superior de Advocacia. O tema foi “Liberdades Democráticas e a Advocacia na Amazônia”. A aula foi presencial, no auditório da OAB-PA, e contou com palestras da doutora em Ciência Política, Gisele Cittadino, do doutor em Direito, Antônio Maués, e do presidente da Ordem, Eduardo Imbiriba.

► A prefeitura de Santarém, oeste do Pará, marcou para 16 de maio sessão pública para escolha das empresas que vão explorar os serviços de transporte público na cidade. Enquanto isso, a licitação de Belém patina. A ação faz parte das comemorações pelos 150 anos de instalação do Tribunal de Justiça do Pará.

► A partir de zero hora de segunda-feira, 3 de abril, os radares instalados pela Secretaria de Transporte e Trânsito de Ananindeua, na avenida João Paulo II, vão começar a cobrar multas por excesso de velocidade nos trechos com as passagens São Jorge e Moça Bonita. O objetivo é eliminar, pela dor no bolso, o tombamento de caminhões na via.

► A reitora da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Herdjania de Lima, assina hoje o Termo de Cooperação Técnica com a Universidade de Hohai, uma das mais importantes instituições da China.

► Pesquisas de novos fertilizantes orgânicos, intercâmbio institucional de professores, alunos, pessoal técnico-administrativo, simpósios, conferências e cursos de curta e média duração são pontos do documento a ser referendado no “Pavilhão das Salas” do campus de Belém, com a presença de representantes da China e do Pará.

