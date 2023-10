Verstappen coroa tricampeonato na Fórmula 1 com vitória no GP do Catar

Max Verstappen conquistou o tricampeonato mundial na Fórmula 1. O êxito foi antecipado após o piloto da RBR conquistar a 14ª vitória na temporada 2023, no GP do Catar, no último domingo (8), e serviu para coroar o amplo domínio na temporada, uma das melhores da carreira do holandês.



Oscar Piastri e Lando Norris, ambos da McLaren, completaram o pódio no Oriente Médio. A escuderia celebrou os pódios de número 500 e 501 em Lusail, o sétimo pódio de 2023. O momento foi ainda mais especial para Norris, que cruzou a linha de chegada pela segunda vez consecutiva.

Além da vitória de Verstappen, a corrida também foi marcada por uma batida logo na largada da prova, entre os dois pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell.

A próxima etapa da Fórmula 1 é no GP dos Estados Unidos, dando início ao circuito das Américas, daqui a duas semanas.