Após vencer GP da Itália, Verstappen estabelece novo recorde na Fórmula 1

Max Verstappen mais uma vez estabeleceu uma marca histórica na Fórmula 1, no GP da Itália, no último domingo (3). Após pressionar e desbancar Carlos Sainz da Ferrari e vencer na casa do rival, o piloto da RBR bateu o recorde de 10 vitórias consecutivas na competição.

Antes de Verstappen, o recorde pertencia a Sebastian Vettel que tinha nove vitórias consecutivas na F1. Esta é a 47ª vez que o piloto holandês chega ao topo do pódio, 12ª na temporada. Sergio Pérez, também da RBR, também conseguiu ultrapassar os pilotos da Ferrari e conquistou a segunda posição no GP.

Sainz e Charles Leclerc, da Ferrari, disputaram com tudo, mas no fim os pilotos da casa ficaram com o terceiro e quarto lugar, seguidos pela dupla da Mercedes, George Russel e Lewis Hamilton. Sainz ainda chegou a largar bem e conseguiu se manter à frente de Verstappen, mas foi ultrapassado no fim da corrida.

O próximo GP da Fórmula 1 está marcado para o dia 17 de setembro, em Singapura. A corrida será noturna, a terceira do ano, e 15ª da temporada, dando início a tour da F1 pela Ásia, seguindo pelo Oriente Médio e Américas, até o fim do campeonato.

Confira o resultado do GP da Itália:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Pérez (Red Bull)

3. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Alexander Albon (Williams)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

11. Oscar Piastri (McLaren)

12. Logan Sargeant (Williams)

13. Liam Lawson (AlphaTauri)

14. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Pierre Gasly (Alpine)

17. Nico Hülkenberg (Haas)

18. Kevin Magnussen (Haas)

Não terminaram a corrida: Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Esteban Ocon (Alpine).