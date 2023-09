Carlos Sainz é assaltado após GP da Itália e recupera item avaliado em R$2 milhões

Carlos Sainz, piloto da Ferrari, foi surpreendido após o GP de Monza, na Itália, realizado no último domingo, 03. Depois de conquistar a 3° colocação na competição, Sainz foi abordado por três assaltantes na frente do hotel Armani, em Milão.

Os bandidos levaram o relógio da marca Richard Mille, avaliado em 500 mil euros (aproximadamente R$2 milhões). Segundo o jornal italiano ‘La Repubblica’, o piloto estava acompanhado do empresário quando foi abordado pelos três indivíduos.

Em reação, Sainz saltou do carro e foi atrás do criminoso para recuperar o objeto e, surpreendentemente, conseguiu alcançar um dos assaltantes com ajuda de transeuntes. Os outros dois foram detidos pelas autoridades de Milão.

“Esta tarde, na zona de Monte Napoleone, em Milão, a Polícia Estadual prendeu três cidadãos marroquinos de 18, 19 e 20 anos em Milão por conspiração para roubar o piloto da Ferrari Carlos Sainz [...] O piloto de Fórmula 1 que estava no carro do gerente tentou impedir a fuga dos três e depois saiu do carro e, com a ajuda de transeuntes, conseguiu deter um ladrão na via Pietro Verri”, informa a nota da Polícia de Milão.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)