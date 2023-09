Britânica é a primeira mulher a ‘testar’ Fórmula 1 após cinco anos

A última vez que uma mulher pilotou um carro de Fórmula 1 foi em 2018, e cinco anos depois, Jessica Hawkins se tornou a primeira mulher a repetir o feito. A britânica participou de um teste com um AMR21, em parceria com a Aston Martin, escuderia da qual é embaixadora, em Budapeste, na Hungria.

Hawkins, que é campeã de Kart e ex-piloto da W Series, deu 26 voltas na pista, dividindo o carro com o brasileiro Felipe Drugovich, reserva do time. De acordo com a equipe, o momento é importante para a F1 Academy 2024, quando os times do atual Grid da F1 vão apoiar pilotos mulheres. Cada equipe escolherá uma piloto e terá sua pintura no carro.

“Chegar aqui me custou cada gota de sangue, suor e lágrimas. Quando soube que seria uma possibilidade, mal pude acreditar. Tive que manter o segredo por meses, o que foi bem difícil. Valeu muito a pena, e me deu percepções muito valiosas. Nada se compara à aceleração e à frenagem de um carro de F1. Analisando os dados, estou muito orgulhosa da minha performance”, celebrou Jessica.

Para o chefe da Aston Martin, Mike Krack, o desempenho de Jessica no traçado deixou a equipe impressionada. “ Esse é um momento especial, tanto para a Aston Martin quanto para Jessica, que é parte importante da nossa equipe de pilotos. Nos impressionamos muito com a preparação da Jessica para o teste. Ela trabalhou duro com nossa equipe de simuladores, e isso fez com que colocá-la no AMR21 fosse uma decisão fácil. Ela abordou a oportunidade com muita maturidade, pegou o ritmo muito rápido”, disse.

A última mulher a dirigir um carro de F1 foi a colombiana Tatiana Calderón, em 2018. Na oportunidade, ela guiou um Sauber C37, em filmagens no México e pilotou um C32 na Itália.