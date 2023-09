Fórmula 1: primeiro treino do GP de Singapura tem pista invadida por lagartos; veja

O primeiro treino para o GP de Singapura, contou com presenças inusitadas além dos pilotos da Fórmula 1 na pista de Marina Bay, nesta sexta-feira (15). Lagartos invadiram a pista e causaram o acionamento de bandeiras amarelas três vezes, sinalizando o perigo na pista do setor 2. Geralmente as bandeiras são acionadas por conta de colisões, carros atolados na brita ou detritos no traçado.

Max Verstappen foi o primeiro piloto a notar a presença dos lagartos na pista, e disse que o lagarto deste ano é menor do que o que ele viu na mesma pista em 2016. O engenheiro da RBR respondeu o piloto brincando: “Talvez o Godzilla tenha tido um filho”.

Pouco mais de dez minutos depois, comissários acionaram uma nova bandeira amarela por conta do retorno do animal para o traçado. E na reta final do treino, George Russell chamou a atenção para um lagarto diferente na pista, causando o acionamento da terceira bandeira amarela no TL1.

O treino foi liderado por Charles Leclerc, que marcou 1m33s350 à frente do companheiro Carlos Sainz e de Max Verstappen. O segundo treino livre do GP foi realizado logo em seguida, às 10h (horário de Brasília) desta sexta-feira.