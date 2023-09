Sainz é pole do GP de Singapura e carros da RBR ficam fora do top 10; veja o grid

Em uma reviravolta impressionante no Circuito de Marina Bay, Carlos Sainz, da Ferrari, conquistou a cobiçada pole position para o Grande Prêmio de Singapura. Esta será a segunda vez na temporada que o espanhol vai liderar o grid. Sainz, com tempo de volta de 1m30s984, superou tanto George Russell quanto Charles Leclerc, solidificando ainda mais o ressurgimento recente da Ferrari.

A reviravolta mais inesperada da noite veio da equipe Red Bull, que teve um desempenho desastroso. Pela primeira vez desde o Grande Prêmio da Rússia de 2018, ambos os pilotos da RBR largarão fora do top 10. Max Verstappen, que teve dificuldades para encontrar seu ritmo, foi eliminado na sessão Q2 por Liam Lawson, que substituiu Daniel Ricciardo na AlphaTauri. Isso marcou a estreia de Lawson na sessão Q3 em sua carreira. Enquanto isso, Sérgio Pérez enfrentou dificuldades e comprometeu sua última volta no segmento.

A sessão de classificação enfrentou uma interrupção inesperada quando Lance Stroll sofreu um grave acidente no final do Q1. Stroll perdeu o controle ao entrar na reta principal, resultando em uma colisão em alta velocidade com o muro. Apesar da intensidade do impacto, Stroll conseguiu sair do carro sem ajuda e recebeu autorização médica após avaliação no Circuito de Marina Bay.

Essa conquista marcou a quinta pole position na carreira de Carlos Sainz e a segunda na temporada atual. Embora Sainz ainda não tenha subido ao pódio este ano, a Ferrari perdeu a oportunidade de uma possível dobradinha na primeira fila devido ao avanço tardio de George Russell.

Resultado

Carlos Sainz (Ferrari) - 1m30s984 George Russell (Mercedes) +0s072 Charles Leclerc (Ferrari) +0s079 Lando Norris (McLaren) +0s286 Lewis Hamilton (Mercedes) +0s501 Kevin Magnussen (Haas) +0s591 Fernando Alonso (Aston Martin) +0s631 Esteban Ocon (Alpine) +0s689 Nico Hulkenberg (Haas) +0s824 Liam Lawson (AlphaTauri) +1s284 Max Verstappen (RBR) - Q2 Pierre Gasly (Alpine) - Q2 Sergio Pérez (RBR) - Q2 Alexander Albon (Williams) - Q2 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - Q2 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - Q1 Oscar Piastri (McLaren) - Q1 Logan Sargeant (Williams) - Q1 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) - Q1 Lance Stroll (Aston Martin) - Q1