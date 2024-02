Lewis Hamilton na Ferrari: TV afirma que heptacampeão assinou com a equipe italiana; entenda

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton está pronto para ir para a Ferrari em 2025, afirmou o canal de televisão Skysports. O piloto já teria assinado o contrato com a equipe italiana e o anúncio seria feito em breve de acordo com as informações repassadas por fontes de dentro dos times aos veículos internacionais.

Além da Skysports, o site Motorsport.com disse que recebeu informações de fortes próximas às partes que há indícios de que Hamilton estaria negociando com a Ferrari. No último ano, antes do anunciou da renovação de contrato com a Mercedes, atual equipe de Lewis, muito boatos surgiram sobre o heptacampeão na equipe de Marantello. No entanto, tudo foi negado pelo piloto e pelo próprio time italiano.

Os boatos da ida de Hamilton para o time aumentam por alguns motivos. Um deles é a incerteza em cima do carro desenvolvido pela Mercedes, que nas últimas duas temporadas decepcionou com o W13 e W14. Toto Wolff, chefe do time alemão, já deu diversas declarações que o objetivo é entregar o bom carro para que Lewis consiga conquistar o oitavo título da carreira.

Além disso, não é segredo que o presidente da Ferrari, John Elkann, tem vontade de ter o heptacampeão na equipe mais tradicional da Fórmula 1. Com a chegada de Frederick Vassuer, que já trabalhou com Hamilton nas categorias de bases, essa conversa com o piloto inglês poderia avançar mais.

A Ferrari renovou o contrato com Charles Leclerc, até então o principal piloto do time, mas a segunda vaga, ocupada atualmente por Carlos Sainz, ainda está aberta e, ao que tudo indica, as negociações com o espanhol não estariam avançando. Outro ponto seria que Hamilton poderia se aposentar pela equipe de Marantello

O repórter de F1, Joe Saward, segundo a Motosport, também afirmou que o anúncio da ida de Lewis para a Ferrari poderia ser feito nesta quinta-feira (1). Até agora, nem a Mercedes, nem a Ferrari e Lewis Hamilton quiseram comentar os boatos.

Lewis Hamilton tem 39 anos e um contrato com a Mercedes até 2025. Ao que tudo indicava, a renovação iria até o final daquele ano, no entanto, os jornais apontam que a segunda temporada seria apenas uma opção para o heptacampeão.

Ao todo, Hamilton tem sete títulos na carreira, sendo seis conquistados pela Mercedes, 103 vitórias e 104 poles. Junto de Michael Schumacher, Lewis é o maior vencedor da Fórmula 1.