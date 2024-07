Fórmula 1: Haas confirma saída de Kevin Magnussen no final do ano e Ocon pode ser anunciado no time

A Haas confirmou a saída de Kevin Magnussen do time no final da temporada. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (18), às vésperas do GP da Hungria de Fórmula 1. O piloto dinamarquês ainda não tem destino certo e o francês Esteban Ocon pode substituí-lo na equipe em 2025.

Magnussen tem duas passagens pela Haas. A primeira foi entre 2017 e 2020. Após isso, ficou de fora do grid e em 2022 retornou para substituir o russo Nikita Mazepin, que deixou a F1 por conta da guerra entre a Rússia e Ucrânia.

"Quero agradecer a todos na Haas , tenho orgulho de ter corrido em tamanha equipe, com essas pessoas nos últimos anos. Quero agradecer especialmente ao Gene Haas pelo compromisso comigo, me trazendo de volta em 2022, quando eu pensava, naquele momento, que meu tempo na F1 havia acabado", declarou Magnussen nas redes sociais.

"Tive grandes momentos com essa equipes, memórias que eu jamais esquecerei. Mal posso esperar pelo próximo capítulo da minha carreira nas pistas, mas manterei o foco em dar o meu melhor no restante da temporada 2024", completou o piloto.

Com o carro limitado da Haas, Kevin está na 16ª posição no campeonato, cinco posições atrás do seu companheiro de equipe Nico Hülkenberg, que está confirmado no time para 2025 e vai guiar a Audi (Sauber) em 2026.

Apesar disso, Magnussen deu a Haas a primeira pole da história da equipe. No GP do Brasil, em 2022, o piloto se aproveitou das condições de chuva e o foi o mais rápido na classificação da Sprint Race. Na carreira, Kevin já disputou 176 Grande Prêmios e possui um pódio, pela McLaren, em 2014.

Para 2025, a Haas já confirmou o jovem piloto da academia da Ferrari Oliver Bearman. O inglês tem apenas 19 anos e corre na F2 pela Prema Racing. Apesar de não fazer uma temporada excepcional na categoria de base da Fórmula 1, Ollie, como é conhecido, guiou o carro da Scuderia italiana no GP da Arábia Saudita de 2024 ao substituir Carlos Sainz, que teve um apendicite às vésperas da corrida.

Sem muita experiencia, Bearman fez uma boa corrida e terminou a prova em sexto lugar e conquistou 10 pontos.

Com a vaga aberta, a expectativa é que Esteban Ocon, que vai deixar a Alpine no final do ano, deve ser anunciado em breve pela equipe americana. No entanto, de acordo com as informações, o piloto ainda não assinou contrato.