F1: Após polêmica em Mônaco, Alpine anuncia saída de Esteban Ocon no fim da temporada

Após a polêmica batida com o companheiro de equipe no GP de Mônaco, Esteban Ocon não renovará o contrato com a Alpine e deixará o time no fim da temporada de 2024 da Fórmula 1. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (3), por meio das redes sociais.

No comunicado emitido, a Alpine afirmou que a decisão foi tomado em comum acordo entre as partes. A decisão vem logo após o piloto francês ser protagonista de uma batida polêmica em Pierre Gasly, seu companheiro de equipe, no GP de Mônaco. O acidente acabou tirando Ocon da corrida e deixou os dirigentes do time extremamente chateados.

Nas redes sociais, Esteban Ocon falou sobre a passagem pela equipe francesa e destacou que "teve papel significativo na minha vida, desde os meus dias no programa Lotus Junior".

"Me sinto incrivelmente sortudo e privilegiado por alcançar as coisas que alcancei com esta equipe, desde o meu primeiro pódio até a minha primeira vitória na Fórmula 1. Essas conquistas foram sonhos que se tornaram realidade", completou o piloto.

Ocon também deixou claro que apesar de estar deixando o time no final do ano, até o fim da temporada está focado em maximizar os resultados para a equipe e afirmou que em breve anunciará seus planos.

"Assim como muitos pilotos nesta temporada, muito tem se falado sobre o meu futuro para além de 2024. As novidades serão anunciadas no momento oportuno", disse Ocon.

Esteban Ocon tem 27 anos e é natural da França. Na Fórmula 1, o piloto estreou em 2016, na extinta Manor. Depois, correu pela Force Indian, Racing Point, Renault até chegar na Alpine. O francês acumula 1 vitória e três pódios na carreira.

Nos últimos anos, a Alpine - que antes era Renault - amargou resultados muito abaixo do esperado. O grupo vem passando por diversos problemas internos de administração e desenvolvimento que impactaram na performance dos carros na F1. Atualmente, o time é apenas o vice-lanterna do campeonato, com apenas 2 pontos.