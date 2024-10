Piloto paraense vence a 6ª etapa do Campeonato Maranhense de kart e fica próximo do título

O paraense Mauro Folha venceu a sexta etapa do Campeonato Maranhense de kart no último sábado (5), na categoria sênior. Com isso, o piloto manteve a liderança da competição e abriu um boa vantagem para o segundo colocado.

Mauro foi pole na sênior, sendo quarto na classificação geral. Na prova, o paraense conseguiu manter a liderança da sua categoria e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, além de ter terminado em quinto no geral.

O paraense também fez duas voltas rápidas nas baterias e se manteve na liderança, com uma diferença de 42 pontos para o segundo colocado. Com isso, a duas etapas para o fim da competição, o paraense se posiciona muito bem na briga pelo título.

Além do Maranhense, Mauro Folha também disputa o Campeonato Paraense e é líder da disputa. Assim, o piloto pode terminar a temporada com dois títulos regionais.

Mauro Folha é líder com 42 pontos de vantagem (Divulgação)

A etapa também contou com outros dois paraenses, o piloto Ruan Monteiro, na categoria novatos, e o experiente Antônio Rosaldo (super sênior). No entanto, os competidores sofreram com problemas no motor e batidas e não conseguiram pódios.

Agora, a próxima disputa será nos dias 9 e 10 de novembro, na rodada dupla do Campeonato Paraense, em Paragominas. Já a etapa final do Maranhense será no dia 23 do mesmo mês.