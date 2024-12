Brasileiro Gabriel Bortoleto conquista campeonato da Fórmula 2 e se prepara para estrear na F1

O brasileiro Gabriel Bortoleto teve uma temporada espetacular na Fórmula 2. Campeão na F3 em 2023, o jovem piloto se destacou ao conquistar o título da F2 no último domingo (8), no GP de Abu Dhabi, ao cruzar a linha de chegada em segundo lugar.

Com o pódio, o brasileiro chegou a 214,5 pontos na temporada, enquanto o francês Isack Hadjar, segundo colocado no campeonato, ficou com 192. Gabriel tinha apenas 4,5 pontos de vantagem para o adversário quando a corrida principal começou.

Bortoleto largou uma posição à frente do rival, na segunda colocação. Na largada, o brasileiro logo assumiu a ponta, enquanto Hadjar ficou parado na pista. O piloto francês caiu para o último lugar na prova e não conseguiu se recuperar.

Enquanto isso, na frente, Bortoleto administrava o resultado. Após parada nos boxes, o brasileiro chegou a figurar na 10ª colocação. Contudo, após novas paradas, Gabriel voltou à sua posição original e cruzou a linha de chegada em segundo lugar, conquistando o título da F2.

Este é o segundo título do brasileiro em dois anos. Em 2023, Bortoleto também conquistou o campeonato da Fórmula 3. A performance do piloto nas duas categorias despertou o interesse da Sauber/Audi e rendeu um contrato com a equipe para 2025.

Com a vaga na F1 garantida, o brasileiro se prepara para mais esse passo na carreira. Esta é a primeira vez que um piloto brasileiro volta a ser titular na Fórmula 1 desde que Felipe Massa deixou a categoria em 2017.

Gabriel Bortoleto tem 20 anos. Começou sua carreira no kart, passou pela F4 italiana, pela Fórmula Regional Europeia (FRECA) até chegar à F3 em 2023. O brasileiro tem a carreira administrada pelo bicampeão mundial Fernando Alonso e é considerado uma grande promessa da categoria.