Noah Diamantino é vice-campeão da Copa Brasil de Kart na categoria Mirim

O piloto Noah Diamantino, paraense radicado em Brasília, ganhou destaque na 26ª edição da Copa Brasil de Kart, realizada entre os dias 23 e 27 de julho, em Aracaju (SE).

Aos 9 anos e com pouco mais de seis meses de experiência nas pistas, Noah fez sua estreia em competições nacionais e apresentou desempenho consistente, encerrando o evento com o vice-campeonato na categoria Mirim.

Circuito de Houston, no Texas. (Divulgação)

Após o bom resultado, o jovem piloto se prepara para um novo desafio internacional. Noah tem presença confirmada em uma competição no Texas, nos Estados Unidos, na próxima semana. Em ascensão no kartismo, ele já projeta o futuro e sonha em chegar à Fórmula 1.

Agradecido pelo apoio da equipe e da família, Noah Diamantino segue acumulando experiência e aprendizado a cada prova, consolidando seu nome entre as promessas do automobilismo nacional.