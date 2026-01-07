Noah Diamantino é vice-campeão da Copa Brasil de Kart na categoria Mirim Aos 9 anos, piloto paraense radicado em Brasília se destaca em estreia nacional e se prepara para desafio internacional nos Estados Unidos O Liberal 07.01.26 15h22 Noah tem se destacado no kart. (Cristiano Rodrigues) O piloto Noah Diamantino, paraense radicado em Brasília, ganhou destaque na 26ª edição da Copa Brasil de Kart, realizada entre os dias 23 e 27 de julho, em Aracaju (SE). Aos 9 anos e com pouco mais de seis meses de experiência nas pistas, Noah fez sua estreia em competições nacionais e apresentou desempenho consistente, encerrando o evento com o vice-campeonato na categoria Mirim. Circuito de Houston, no Texas. (Divulgação) Após o bom resultado, o jovem piloto se prepara para um novo desafio internacional. Noah tem presença confirmada em uma competição no Texas, nos Estados Unidos, na próxima semana. Em ascensão no kartismo, ele já projeta o futuro e sonha em chegar à Fórmula 1. Agradecido pelo apoio da equipe e da família, Noah Diamantino segue acumulando experiência e aprendizado a cada prova, consolidando seu nome entre as promessas do automobilismo nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes kart jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10