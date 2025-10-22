Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A Lívia Ximenes 22.10.25 8h03 Delegação do Clube do Remo em visita à Basílica-Santuário de Nossa Senhora de Nazaré (Reprodução / Instagram) A delegação do Clube do Remo foi, nessa terça-feira (21), à Basílica-Santuário de Nazaré, em Belém. Os azulinos estiveram com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia e o momento foi compartilhado nas redes sociais. Com jogo contra o Cuiabá marcado para esta sexta-feira (24), às 21h35, o time busca o acesso à série A. Nos comentários, torcedores pedem por bênçãos e intercessão da Santa. VEJA MAIS Léo Lang assume o gol do Remo e promete corresponder: 'Trabalho todos os dias por essa oportunidade' Com as lesões de Marcelo Rangel e de Ygor Vinhas, Lang será o titular do Leão nas próximas rodadas Remo avalia proposta milionária e pode encerrar parceria de material esportivo com a Volt; vídeo Membro do G4 da Série B e com chances reais de acesso, o Leão Azul pode dar um salto de qualidade na confecção do material esportivo para 2026 Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino Delegação do Clube do Remo visita a Basílica-Santuário de Nossa Senhora de Nazaré Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram “Vamos com Fé. Mãezinha, interceda por todos nós e continue nos abençoando”, escreveu um internauta. “Maria passa na frente”, disse uma torcedora do Leão. Em jogos anteriores, o Remo enfrentou o Cuiabá sete vezes, sendo duas vitórias, quatro empates e uma derrota. Na 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o palco do confronto é a Arena Pantanal. A disputa entre o Leão e o Dourado é transmitida lance a lance em oliberal.com com narração ao vivo na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Remo remo x cuiabá acesso à série a Basílica de Nazaré Nossa Senhora de Nazaré COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A 22.10.25 8h03 O SUBSTITUTO Léo Lang assume o gol do Remo e promete corresponder: 'Trabalho todos os dias por essa oportunidade' Com as lesões de Marcelo Rangel e de Ygor Vinhas, Lang será o titular do Leão nas próximas rodadas 21.10.25 19h51 Futebol Remo avalia proposta milionária e pode encerrar parceria de material esportivo com a Volt; vídeo Membro do G4 da Série B e com chances reais de acesso, o Leão Azul pode dar um salto de qualidade na confecção do material esportivo para 2026 21.10.25 19h26 SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (22/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertados e Série A do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 22.10.25 7h00 SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46 ENTENDA! CBF pode reconhecer Remo como campeão brasileiro de 1971 e vice em 1968 e 1969 Clubes e federações do Nordeste protocolaram pedido, o que pode abrir precedente para o Remo tentar novamente o reconhecimento do título do Norte-Nordeste. 21.10.25 16h10