Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube

A delegação do Clube do Remo foi, nessa terça-feira (21), à Basílica-Santuário de Nazaré, em Belém. Os azulinos estiveram com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia e o momento foi compartilhado nas redes sociais. Com jogo contra o Cuiabá marcado para esta sexta-feira (24), às 21h35, o time busca o acesso à série A. Nos comentários, torcedores pedem por bênçãos e intercessão da Santa.

VEJA MAIS

Delegação do Clube do Remo visita a Basílica-Santuário de Nossa Senhora de Nazaré Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram

“Vamos com Fé. Mãezinha, interceda por todos nós e continue nos abençoando”, escreveu um internauta. “Maria passa na frente”, disse uma torcedora do Leão. Em jogos anteriores, o Remo enfrentou o Cuiabá sete vezes, sendo duas vitórias, quatro empates e uma derrota. Na 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o palco do confronto é a Arena Pantanal.

A disputa entre o Leão e o Dourado é transmitida lance a lance em oliberal.com com narração ao vivo na Rádio Liberal+.