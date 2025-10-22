Capa Jornal Amazônia
Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube

O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A

Lívia Ximenes
Delegação do Clube do Remo em visita à Basílica-Santuário de Nossa Senhora de Nazaré (Reprodução / Instagram)

A delegação do Clube do Remo foi, nessa terça-feira (21), à Basílica-Santuário de Nazaré, em Belém. Os azulinos estiveram com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia e o momento foi compartilhado nas redes sociais. Com jogo contra o Cuiabá marcado para esta sexta-feira (24), às 21h35, o time busca o acesso à série A. Nos comentários, torcedores pedem por bênçãos e intercessão da Santa.

Delegação do Clube do Remo visita a Basílica-Santuário de Nossa Senhora de Nazaré

“Vamos com Fé. Mãezinha, interceda por todos nós e continue nos abençoando”, escreveu um internauta. “Maria passa na frente”, disse uma torcedora do Leão. Em jogos anteriores, o Remo enfrentou o Cuiabá sete vezes, sendo duas vitórias, quatro empates e uma derrota. Na 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o palco do confronto é a Arena Pantanal.

A disputa entre o Leão e o Dourado é transmitida lance a lance em oliberal.com com narração ao vivo na Rádio Liberal+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

Remo

remo x cuiabá

acesso à série a

Basílica de Nazaré

Nossa Senhora de Nazaré

