Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (22/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertados e Série A do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 22.10.25 7h00 Às 21h30, o Flamengo enfrentará o Racing pelas semifinais da Libertadores (Paula Reis/ Flamengo) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (22/10), incluem partidas pela Copa Libertadores da América, Champions League e Campeonato Brasileiro. Às 16h, o Real Madrid jogará contra o Juventus pela Champions League. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Racing Club pela Libertadores. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Bahia x Internacional - 19h - Premiere Champions League Galatasaray x Bodø/Glimt - 13h45 - Space e Max Athletic Bilbao x Qarabag - 13h45 - TNT e Max Real Madrid x Juventus - 16h - TNT e Max Eintracht Frankfurt x Liverpool - 16h - Space e Max Chelsea x Ajax - 16h - Max Atalanta x Slavia Praha - 16h - Max Sporting x Olympique - 16h - Max Monaco x Tottenham - 16h - Max Bayern de Munique x Club Brugge - 16h - Max Copa Libertadores da América Flamengo x Racing - 21h30 - TV Globo, Paramount+ e GeTV Onde assistir ao jogo de Flamengo e Racing; veja o horário O jogo entre Flamengo x Racing Club terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GETV e pela Paramount+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Athletic e Qarabag; veja o horário O jogo entre Athletic Bilbao x Qarabag terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 13h45. Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Juventus; veja o horário O jogo entre Real Madrid x Juventus terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 16h. Onde assistir ao jogo de Eintracht Frankfurt e Liverpool; veja o horário O jogo entre Eintracht x Liverpool terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Flamengo x Racing - Libertadores Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT 13h45 - Athletic Bilbao x Qarabag - Champions League 16h - Real Madrid x Juventus - Champions League ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira. SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max 13h45 - Galatasaray x Bodø/Glimt - Champions League 13h45 - Athletic Bilbao x Qarabag - Champions League 16h - Real Madrid x Juventus - Champions League 16h - Eintracht Frankfurt x Liverpool - Champions League 16h - Chelsea x Ajax - Champions League 16h - Atalanta x Slavia Praha - Champions League 16h - Sporting x Olympique - Champions League 16h - Monaco x Tottenham - Champions League 16h - Bayern de Munique x Club Brugge - Champions League Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira. Premiere 19h - Bahia x Internacional - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ 21h30 - Flamengo x Racing - Libertadores SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. 