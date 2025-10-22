Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (22/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Libertados e Série A do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o Flamengo enfrentará o Racing pelas semifinais da Libertadores (Paula Reis/ Flamengo)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (22/10), incluem partidas pela Copa Libertadores da América, Champions League e Campeonato Brasileiro.

Às 16h, o Real Madrid jogará contra o Juventus pela Champions League. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Racing Club pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Bahia x Internacional - 19h - Premiere

Champions League

  1. Galatasaray x Bodø/Glimt - 13h45 - Space e Max
  2. Athletic Bilbao x Qarabag - 13h45 - TNT e Max
  3. Real Madrid x Juventus - 16h - TNT e Max
  4. Eintracht Frankfurt x Liverpool - 16h - Space e Max
  5. Chelsea x Ajax - 16h - Max
  6. Atalanta x Slavia Praha - 16h - Max
  7. Sporting x Olympique - 16h - Max
  8. Monaco x Tottenham - 16h - Max
  9. Bayern de Munique x Club Brugge - 16h - Max

Copa Libertadores da América

  1. Flamengo x Racing - 21h30 - TV Globo, Paramount+ e GeTV

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Racing; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Racing Club terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GETV e pela Paramount+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Athletic e Qarabag; veja o horário

O jogo entre Athletic Bilbao x Qarabag terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 13h45.

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Juventus; veja o horário

O jogo entre Real Madrid x Juventus terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Eintracht Frankfurt e Liverpool; veja o horário

O jogo entre Eintracht x Liverpool terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Flamengo x Racing - Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

  1. 13h45 - Athletic Bilbao x Qarabag - Champions League
  2. 16h - Real Madrid x Juventus - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

  1. 13h45 - Galatasaray x Bodø/Glimt - Champions League
  2. 13h45 - Athletic Bilbao x Qarabag - Champions League
  3. 16h - Real Madrid x Juventus - Champions League
  4. 16h - Eintracht Frankfurt x Liverpool - Champions League
  5. 16h - Chelsea x Ajax - Champions League
  6. 16h - Atalanta x Slavia Praha - Champions League
  7. 16h - Sporting x Olympique - Champions League
  8. 16h - Monaco x Tottenham - Champions League
  9. 16h - Bayern de Munique x Club Brugge - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

  1. 19h - Bahia x Internacional - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

  1. 21h30 - Flamengo x Racing - Libertadores

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (22/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Libertados e Série A do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

22.10.25 7h00

DEFINIDO!

FPF define formato de disputa do Parazão 2026; veja como vai ser

A competição será dividida em dois grupos (A e B), com seis equipes em cada

21.10.25 20h50

Copa Sulamericana

Independiente DV x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo hoje (21) pela Copa Sudamericana

Independiente del Valle e Atlético-MG jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

21.10.25 18h00

Série A argentina

Unión x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/10) pelo Argentino

Unión de Santa Fe e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

21.10.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

série b

Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B

Azulinos vivem a melhor fase do campeonato, enquanto bicolores seguem afundados na lanterna

21.10.25 17h26

Futebol

Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B

Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores

21.10.25 17h46

ENTENDA!

CBF pode reconhecer Remo como campeão brasileiro de 1971 e vice em 1968 e 1969

Clubes e federações do Nordeste protocolaram pedido, o que pode abrir precedente para o Remo tentar novamente o reconhecimento do título do Norte-Nordeste.

21.10.25 16h10

FUTEBOL

Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi

Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B

16.10.25 20h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda