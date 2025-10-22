Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (22/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (22/10), incluem partidas pela Copa Libertadores da América, Champions League e Campeonato Brasileiro.

Às 16h, o Real Madrid jogará contra o Juventus pela Champions League. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Racing Club pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Bahia x Internacional - 19h - Premiere

Champions League

Galatasaray x Bodø/Glimt - 13h45 - Space e Max Athletic Bilbao x Qarabag - 13h45 - TNT e Max Real Madrid x Juventus - 16h - TNT e Max Eintracht Frankfurt x Liverpool - 16h - Space e Max Chelsea x Ajax - 16h - Max Atalanta x Slavia Praha - 16h - Max Sporting x Olympique - 16h - Max Monaco x Tottenham - 16h - Max Bayern de Munique x Club Brugge - 16h - Max

Copa Libertadores da América

Flamengo x Racing - 21h30 - TV Globo, Paramount+ e GeTV

O jogo entre Flamengo x Racing Club terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GETV e pela Paramount+, às 21h30.

O jogo entre Athletic Bilbao x Qarabag terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 13h45.

O jogo entre Real Madrid x Juventus terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 16h.

O jogo entre Eintracht x Liverpool terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

21h30 - Flamengo x Racing - Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

13h45 - Athletic Bilbao x Qarabag - Champions League 16h - Real Madrid x Juventus - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

13h45 - Galatasaray x Bodø/Glimt - Champions League 13h45 - Athletic Bilbao x Qarabag - Champions League 16h - Real Madrid x Juventus - Champions League 16h - Eintracht Frankfurt x Liverpool - Champions League 16h - Chelsea x Ajax - Champions League 16h - Atalanta x Slavia Praha - Champions League 16h - Sporting x Olympique - Champions League 16h - Monaco x Tottenham - Champions League 16h - Bayern de Munique x Club Brugge - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

19h - Bahia x Internacional - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

21h30 - Flamengo x Racing - Libertadores

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.