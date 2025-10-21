FPF define formato de disputa do Parazão 2026; veja como vai ser

A Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou na tarde desta terça-feira (21) o 2º Pré-Arbitral do Campeonato Paraense Série A1 – 2026, a elite do futebol paraense. O encontro, realizado em formato 100% online, contou com a participação dos representantes dos 12 clubes que disputarão a competição e foi conduzido pela Presidência da FPF e pela Diretoria de Competições.

Durante o encontro, foi definido o formato de disputa do Parazão 2026, após ampla discussão entre os clubes e a Federação. A proposta foi aprovada pela maioria, refletindo o entendimento em torno de um modelo que busca equilíbrio técnico, competitividade e valorização da competição.

Formato aprovado

A competição será dividida em dois grupos (A e B), com seis equipes em cada. Na primeira fase, cada equipe enfrentará todos os times do grupo oposto, totalizando seis partidas — sendo três como mandante e três como visitante.

Ao término da fase classificatória, os oito melhores colocados na tabela geral avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para o Campeonato Paraense Série A2 – 2027.

Na segunda fase, correspondente às quartas de final, os confrontos serão definidos no formato olímpico: o primeiro colocado enfrentará o oitavo, o segundo jogará contra o sétimo, o terceiro enfrentará o sexto e o quarto duelará com o quinto.

Cada confronto será disputado em jogo único, com o mandato da partida pertencendo à equipe de melhor campanha. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida por cobranças de pênaltis.

Na fase semifinal, o vencedor do confronto entre o primeiro e o oitavo enfrentará o vencedor do duelo entre o quarto e o quinto. A outra semifinal reunirá os vencedores das quartas de final entre o segundo e o sétimo e entre o terceiro e o sexto. Assim como nas quartas, os confrontos serão em jogo único, com mando da equipe de melhor campanha geral.

A grande final será disputada em dois jogos (ida e volta), e o clube de melhor campanha somando todas as fases anteriores (classificatória, quartas e semifinal) terá o direito de decidir o título em casa. Persistindo a igualdade no placar agregado, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis.

Com o formato definido, a FPF vai agora dar continuidade às discussões em novas reuniões pré-arbitrais, nas quais serão tratados outros temas relacionados ao Regulamento Específico da Competição, como as iniciativas financeiras, a arbitragem, o prazo de inscrição de atletas, a gestão operacional dos jogos e outros pontos essenciais para a organização do torneio.

