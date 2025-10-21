FPF define formato de disputa do Parazão 2026; veja como vai ser A competição será dividida em dois grupos (A e B), com seis equipes em cada O Liberal 21.10.25 20h50 A Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou na tarde desta terça-feira (21) o 2º Pré-Arbitral do Campeonato Paraense Série A1 – 2026, a elite do futebol paraense. O encontro, realizado em formato 100% online, contou com a participação dos representantes dos 12 clubes que disputarão a competição e foi conduzido pela Presidência da FPF e pela Diretoria de Competições. VEJA MAIS Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes Novo torneio tem a forma de disputa da primeira fase acordada entre as equipes. Há discussão, no entanto, sobre o regulamento da etapa final. Durante o encontro, foi definido o formato de disputa do Parazão 2026, após ampla discussão entre os clubes e a Federação. A proposta foi aprovada pela maioria, refletindo o entendimento em torno de um modelo que busca equilíbrio técnico, competitividade e valorização da competição. Formato aprovado A competição será dividida em dois grupos (A e B), com seis equipes em cada. Na primeira fase, cada equipe enfrentará todos os times do grupo oposto, totalizando seis partidas — sendo três como mandante e três como visitante. Ao término da fase classificatória, os oito melhores colocados na tabela geral avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para o Campeonato Paraense Série A2 – 2027. Na segunda fase, correspondente às quartas de final, os confrontos serão definidos no formato olímpico: o primeiro colocado enfrentará o oitavo, o segundo jogará contra o sétimo, o terceiro enfrentará o sexto e o quarto duelará com o quinto. Cada confronto será disputado em jogo único, com o mandato da partida pertencendo à equipe de melhor campanha. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida por cobranças de pênaltis. Na fase semifinal, o vencedor do confronto entre o primeiro e o oitavo enfrentará o vencedor do duelo entre o quarto e o quinto. A outra semifinal reunirá os vencedores das quartas de final entre o segundo e o sétimo e entre o terceiro e o sexto. Assim como nas quartas, os confrontos serão em jogo único, com mando da equipe de melhor campanha geral. A grande final será disputada em dois jogos (ida e volta), e o clube de melhor campanha somando todas as fases anteriores (classificatória, quartas e semifinal) terá o direito de decidir o título em casa. Persistindo a igualdade no placar agregado, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis. Com o formato definido, a FPF vai agora dar continuidade às discussões em novas reuniões pré-arbitrais, nas quais serão tratados outros temas relacionados ao Regulamento Específico da Competição, como as iniciativas financeiras, a arbitragem, o prazo de inscrição de atletas, a gestão operacional dos jogos e outros pontos essenciais para a organização do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave parazão campeonato paraense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL DEFINIDO! FPF define formato de disputa do Parazão 2026; veja como vai ser A competição será dividida em dois grupos (A e B), com seis equipes em cada 21.10.25 20h50 Copa Sulamericana Independiente DV x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo hoje (21) pela Copa Sudamericana Independiente del Valle e Atlético-MG jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.10.25 18h00 Série A argentina Unión x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/10) pelo Argentino Unión de Santa Fe e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 21.10.25 18h00 Liga dos Campeões Villarreal x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League Villarreal e Manchester City jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 21.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 0h05 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11