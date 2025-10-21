Independiente DV x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo hoje (21) pela Copa Sudamericana

Independiente del Valle x Atlético MG disputam hoje, terça-feira (21/10), a ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2025. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio Banco Guayaquil, em Quito, Equador. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente x Atlético-MG ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Independiente DV foi o 3° colocado do Grupo B da Libertadores, no qual somou 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Em seguida, o time eliminou Mushuc Runa nos pênaltis após uma vitória de 1 a 0 e uma derrota de 2 a 1; e eliminou o Once Caldas nos pênaltis após uma vitória de 2 a 0 e uma derrota de mesmo placar.

Já o Atlético Mineiro ficou em 2° lugar no Grupo H da Sulamericana e acumulou 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Nas oitavas e quartas de final, o time eliminou o Godoy Cruz com uma vitória de 2 a 1 e outra de 1 a 0; e o Bolívar, após um empate de 2 a 2 e uma vitória de 1 a 0.

Independiente DV x Atlético: prováveis escalações

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco e Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrick Mercado, Sornoza e Darwin Guagua; Michael Hoyos e Claudio Spinelli. Técnico: Javier Rabanal.

Atlético: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

FICHA TÉCNICA

Independiente del Valle x Atlético Mineiro

Copa Sudamericana 2025

Local: Estadio Banco Guayaquil, em Quito, Equador

Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 21h30